《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒５４％返三千四，稀土永磁概念強勢

《經濟通通訊社１１日專訊》中美經貿會談傳捷報，投資市場獲提振，滬綜指上午收升

０﹒５４％，報３４０３點，重返三千四，深成指也升０﹒８９％，創業板更漲１﹒２９％。滬

深兩市半日成交７９０６億元（人民幣．下同），較上個交易日微增１９億元或０﹒２％。



中美貿易談判雖達成框架共識，但未有公布更多細節。中方代表商務部副部長李成鋼表示雙

方將向兩國領導人匯報；美國商務部長盧特尼克透露，框架協議旨在使中美貿易休戰繼續推進，

並解決中國對稀土和磁材的出口限制問題。



稀土出口有望放寬，滬深稀土永磁概念集體大漲，板塊指數上午升超５％，中科磁業

（深：３０１１４１）、寧波韻升（滬：６００３６６）等漲停。



汽車產業鏈同樣活躍，為落實國家及相關部委就保障產業鏈供應鏈穩定、促進汽車產業高質

量發展作出的一系列部署要求，以及助力中小企業健康發展，以切實行動推動中國汽車產業高質

量發展，多家內地車企承諾對供應商的支付賬期不超６０天。汽車配件股多股漲停，美晨科技

（深：３００２３７）、欣銳科技（深：３００７４５）升２０％封板；整車股亦走高，上汽集

團（滬：６００１０４）升２﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒８％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）升２﹒９％。（ｒｙ）

