《Ａ股行情》滬指午後升０﹒５％，金力永磁稱獲出口許可包括美國

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股市場午後向好，滬綜指升０﹒５５％，報３４０３﹒４３

點，滬深３００指數升０﹒７８％，深成指升０﹒８４％，創業板指揚１﹒２５％。上海Ｂ股則

跌０﹒１１％，深圳Ｂ股升０﹒５７％。



金力永磁（深：３００７４８）表示獲得國家主管部門頒發的磁性材料、組件等出口許可證

，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等，稀土、保險及證券板塊升幅居前。（ｒｙ）

