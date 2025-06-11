《Ａ股行情》滬指午後升０﹒５％，金力永磁稱獲出口許可包括美國

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股市場午後向好，滬綜指升０﹒５５％，報３４０３﹒４３
點，滬深３００指數升０﹒７８％，深成指升０﹒８４％，創業板指揚１﹒２５％。上海Ｂ股則
跌０﹒１１％，深圳Ｂ股升０﹒５７％。
金力永磁（深：３００７４８）表示獲得國家主管部門頒發的磁性材料、組件等出口許可證
，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等，稀土、保險及證券板塊升幅居前。（ｒｙ）
【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇
11/06/2025 13:43
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點，滬深３００指數升０﹒７８％，深成指升０﹒８４％，創業板指揚１﹒２５％。上海Ｂ股則
跌０﹒１１％，深圳Ｂ股升０﹒５７％。
金力永磁（深：３００７４８）表示獲得國家主管部門頒發的磁性材料、組件等出口許可證
，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等，稀土、保險及證券板塊升幅居前。（ｒｙ）
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