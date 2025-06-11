《Ａ股行情》中美談判達框架提振，滬綜指收升０﹒５２％破三千四

《經濟通通訊社１１日專訊》中美談判達成貿易框架提振市場情緒，滬綜指今日收升

０﹒５２％，收報３４０２﹒３２點，重返三千四，深成指收升０﹒８３％，創業板指漲

１﹒２１％。成交量回落，滬深兩市全天成交１﹒２６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

減１５９８億元或１１％。



中國商務部副部長李成鋼在倫敦表示，中美談判團隊經過兩天的會談，已就貿易框架達成一

致，並將匯報給雙方領導人。美國商務部長盧特尼克稱，美國與中國達成的貿易框架和落實計劃

，應能解決稀土和磁材的限制問題。稀土永磁概念全天強勢，板塊收漲４﹒３％，中科磁業

（深：３０１１４１）等漲停。



多家車企承諾對供應商的支付帳期不超６０天，汽車零部件企業在此次帳期調整中將直接受

益。汽車產業鏈板塊勁揚，美晨科技（深：３００２３７）等十餘股漲停。比亞迪、吉利、廣汽

、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽車等相繼宣布，即日起將

供應商支付帳期統一至６０天內，以加速產業鏈資金周轉效率，保障產業鏈供應鏈穩定，促進汽

車產業高質量發展。



此外，中辦、國辦印發《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》

，提出允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。

支持保險資金依法合規投資在深圳發起設立的主要投向特定領域的私募股權投資基金和創業投資

基金。金融板塊集體收高，保險板塊漲２﹒４％，券商板塊升１﹒９％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９４﹒６３ ＋０﹒７５

上證指數 ３４０２﹒３２ ＋０﹒５２ ５０１８﹒０７

深證成指 １０２４６﹒０２ ＋０﹒８３ ７５３６﹒６０

創業板指 ２０６１﹒８７ ＋１﹒２１

科創５０ ９８０﹒９３ －０﹒２０

Ｂ股指數 ２５６﹒８９ －０﹒０１ １﹒４２

深證Ｂ指 １１８２﹒５２ ＋０﹒６５ ０﹒５１

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