《兩岸關係》馬英九應邀周六起率台灣青年學子訪問大陸兩周

《經濟通通訊社１１日專訊》在台灣，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，應大陸方面邀

請，馬英九將於６月１４日（周六）至２７日，率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問大陸，出

席在福建廈門舉辦的「第十七屆海峽論壇」活動和在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」

活動，並帶著台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。



此外，馬英九也將率領「大九學堂」青年學子，出席「２０２５年公祭中華人文始祖伏羲大

典」，祭祀中華民族共同敬仰的人文始祖伏羲氏。



蕭旭岑指，去年馬英九率「大九學堂」學子參加軒轅黃帝祭祀典禮，在莊嚴肅穆的氣氛下，

讓年輕同學深刻體會何謂「炎黃子孫」，有同學形容是「感受到靈魂巨大震撼」，足見中華文化

源遠流長，是兩岸同胞共同的ＤＮＡ。



＊馬英九盼用實際行動表達兩岸和平仍有希望＊



蕭旭岑又指，兩岸情勢目前是前所未有地嚴峻，但情勢愈是嚴峻，愈有交流的必要；尤其在

美國總統特朗普祭出關稅戰後，全球局勢丕變，兩岸關係和平穩定更顯重要。



蕭旭岑稱，馬英九一向強調，青年是兩岸的未來，兩岸青年交流愈多，兩岸未來才有希望。

因此過去２年，他三度親率台灣學子訪問大陸，也兩度邀請大陸高校師生團訪台，「就是要讓兩

岸各界知道，兩岸民間交流非常熱絡，兩岸青年也熱情互動，這對化解兩岸之間的敵意非常重要

」；同時，也是用實際行動向世界輿論傳達，台灣還是有願意兩岸交流的聲音，兩岸和平還是有

希望的。（ｓｌ）

