《中國要聞》鄭柵潔與螞蟻等五家科技型民企就十五五編制開座談會

《經濟通通訊社１１日專訊》國家發改委網站發文指，國家發改委主任鄭柵潔昨（１０日）

主持召開科技型民營企業座談會，圍繞科學編制「十五五」規劃，聚焦科技創新領域聽取意見建

議。北京市摩爾線程、浙江省螞蟻科技集團、廣東省華大基因、河南省銀金達新材料、重慶市七

騰機器人等５家民營企業負責人參加座談會。



參會企業談到，未來５－１０年是相關領域科技集中突破的關鍵時期，中國具有集中力量辦

大事的制度優勢、超大規模市場潛力和豐富多元的應用場景，將為企業加快技術創新和產品迭代

提供廣闊舞台和重大機遇。建議國家在編制「十五五」規劃時，更加突出科技創新和產業創新相

結合、技術研發和場景應用相結合、市場拓展和民生改善相結合，強化科技創新領域的資金、人

才、能源、數據等要素支撐。同時，與會企業負責人紛紛表示，未來將繼續加大研發投入，不斷

強化自主創新，積極服務國家發展戰略和規劃，為經濟社會高質量發展貢獻力量。



＊鄭柵潔：支持民企在推動科技創新等方面發揮更積極作用＊



鄭柵潔表示，千千萬萬企業是中國經濟高質量發展的重要基礎，民營企業創新動力強、潛力

大、活力足，是培育發展新質生產力的重要力量，與會企業提出的思考與建議對編制「十五五」

規劃具有很強的借鑑意義。國家發改委將立足政策研究和經濟分析、中長期規劃和年度計劃、投

資管理和項目建設、改革和創新、綜合統籌和綜合平衡等職能職責，對標對表黨中央決策部署，

在編制「十五五」規劃過程中，認真研究吸納企業提出的意見建議，提出更有針對性政策舉措，

支持民營企業在推動科技創新、建設現代化產業體系等方面發揮更加積極作用。同時，將堅持和

完善政企常態化溝通交流機制，廣泛聽取民營企業意見建議，點面結合、一企一策幫助解決實際

困難問題，促進民營經濟健康發展、高質量發展。（ｓｌ）





