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AH股新聞

11/06/2025 11:23

【ＡＩ】豆包大模型１﹒６正式發布：高考數學得分１４４全國第一

　　《經濟通通訊社１１日專訊》字節跳動旗下火山引擎今日在「２０２５火山引擎春季
ＦＯＲＣＥ原動力大會」上正式發布豆包大模型１﹒６。火山引擎總裁譚待表示，豆包大模型
１﹒６推理能力強，在高考全國新一卷數學單科，豆包大模型得分１４４分，為全國第一。
　
　　豆包大模型１﹒６包含三款產品，分別是Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６－
ｔｈｉｎｋｉｎｇ、Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６、Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６－
ｆｌａｓｈ。其中ｔｈｉｎｋｉｎｇ模型思考能力強化，支持多模態；Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ
－１﹒６支持ｏｎ╱ｏｆｆ╱ａｕｔｏ三種思考模式；ｆｌａｓｈ極致速度，且支持多模態。３
款產品均支持２５６Ｋ長上下文。
　
＊豆包大模型１﹒６價格降幅高達６３％＊
　
　　譚待又介紹，豆包大模型１﹒６將採用統一定價模式，每百萬ｔｏｋｅｎｓ最低僅２﹒６元
人民幣，相較於豆包大模型１﹒５與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的每百萬ｔｏｋｅｎｓ　７元人民
幣的價格，大幅下降６３％。
　
　　譚待並指，截至今年５月底，火山引擎豆包大模型ｔｏｋｅｎｓ日均調用量已經達到
１６﹒４萬億，是發布時的１３７倍。根據ＩＤＣ市場數據，火山引擎佔據４６﹒４％的市場份
額。（ｓｌ）

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