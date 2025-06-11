【ＡＩ】豆包大模型１﹒６正式發布：高考數學得分１４４全國第一

《經濟通通訊社１１日專訊》字節跳動旗下火山引擎今日在「２０２５火山引擎春季

ＦＯＲＣＥ原動力大會」上正式發布豆包大模型１﹒６。火山引擎總裁譚待表示，豆包大模型

１﹒６推理能力強，在高考全國新一卷數學單科，豆包大模型得分１４４分，為全國第一。



豆包大模型１﹒６包含三款產品，分別是Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６－

ｔｈｉｎｋｉｎｇ、Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６、Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ－１﹒６－

ｆｌａｓｈ。其中ｔｈｉｎｋｉｎｇ模型思考能力強化，支持多模態；Ｄｏｕｂａｏ－Ｓｅｅｄ

－１﹒６支持ｏｎ╱ｏｆｆ╱ａｕｔｏ三種思考模式；ｆｌａｓｈ極致速度，且支持多模態。３

款產品均支持２５６Ｋ長上下文。



＊豆包大模型１﹒６價格降幅高達６３％＊



譚待又介紹，豆包大模型１﹒６將採用統一定價模式，每百萬ｔｏｋｅｎｓ最低僅２﹒６元

人民幣，相較於豆包大模型１﹒５與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的每百萬ｔｏｋｅｎｓ ７元人民

幣的價格，大幅下降６３％。



譚待並指，截至今年５月底，火山引擎豆包大模型ｔｏｋｅｎｓ日均調用量已經達到

１６﹒４萬億，是發布時的１３７倍。根據ＩＤＣ市場數據，火山引擎佔據４６﹒４％的市場份

額。（ｓｌ）

