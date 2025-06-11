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AH股新聞

11/06/2025 11:29

《大灣區》教育部同意設置大灣區大學，位於東莞擬今夏招生

　　《經濟通通訊社１１日專訊》教育部發布關於擬同意設置本科高等學校的公示。公示稱，擬
同意設置大灣區大學等１０所學校。內媒指，該校擬於今年夏季高考開啟本科招生。
　
　　據大灣區大學網站介紹，大灣區大學是由省人民政府舉辦，東莞市政府投入保障為主的公辦
普通高等學校。學校有兩個校區，總面積２３５０畝。其中松山湖校區２５０畝、濱海灣校區
２１００畝。
　
　　大灣區大學辦學定位為「立足粵港澳大灣區，面向全中國，輻射全世界，以理工為主、精理
強工，致力於辦成一所『國際水準、開放包容、灣區特色』，能引領未來科技發展、產業升級和
社會進步的新型研究型大學」。學校將開展全日制本科和研究生教育，預計２０３０年達到在校
生１萬人左右，本科生與研究生規模比例預計達１：１左右。
　
　　針對本科生，首批設置數學與應用數學、物理學、計算機科學與技術、材料科學與工程和工
業工程等５個本科專業。針對研究生，按照先期開辦學科方向開展先導培養，已與中山大學、哈
爾濱工業大學（深圳）、南方科技大學、深圳大學、廣州大學等高校聯合培養碩士、博士共計
１００餘人，並同步推進與北京大學深圳研究生院、香港中文大學、香港科技大學、澳門大學等
高校開展聯合培養博士研究生工作。（ｓｌ）

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