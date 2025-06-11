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AH股新聞

11/06/2025 17:12

【關稅戰】何立峰：中美就解決雙方彼此經貿關切取得新進展

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間６月９日至１０日，中美經貿
中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿
易代表格里爾，在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方進行了坦誠、深入的對話，就
各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首６月５日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會
談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。
　
＊何立峰：雙方要不斷增進共識、減少誤解、加強合作＊
　
　　何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年６月５日戰略共識指引下開展的一次重要磋商。中
方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經
貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。雙方應通過平等對話
、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。下一步，雙方要按照兩
國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少
誤解、加強合作。
　
　　何立峰又指，中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切
實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係
行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。
　
＊美方稱將與中方相向而行，共同落實好本次會議共識＊
　
　　美方表示，本次會議取得積極成果，進一步穩定了雙邊經貿關係，將按照兩國元首通話要求
，與中方相向而行，共同落實好本次會議共識。（ｓｌ）　

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