【關稅戰】何立峰：中美就解決雙方彼此經貿關切取得新進展

《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間６月９日至１０日，中美經貿

中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿

易代表格里爾，在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方進行了坦誠、深入的對話，就

各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首６月５日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會

談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。



＊何立峰：雙方要不斷增進共識、減少誤解、加強合作＊



何立峰表示，本次會議是在兩國元首今年６月５日戰略共識指引下開展的一次重要磋商。中

方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經

貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。雙方應通過平等對話

、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。下一步，雙方要按照兩

國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少

誤解、加強合作。



何立峰又指，中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切

實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係

行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。



＊美方稱將與中方相向而行，共同落實好本次會議共識＊



美方表示，本次會議取得積極成果，進一步穩定了雙邊經貿關係，將按照兩國元首通話要求

，與中方相向而行，共同落實好本次會議共識。（ｓｌ）

