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AH股新聞

11/06/2025 16:10

《中國要聞》熱帶風暴「蝴蝶」料周五海南登陸，或轉向再登陸粵西

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地今年第１號颱風「蝴蝶」（熱帶風暴級）已於今早８時於
南海中西部海面生成，中央氣象台發布颱風藍色預警，預計「蝴蝶」將於１３日（周五）凌晨至
上午在海南島南部沿海登陸，登陸時強度為強熱帶風暴級至颱風級，之後預計轉向北上，有可能
於１３日夜間在廣東西部至廣西沿海再次登陸，強度為熱帶風暴級至強熱帶風暴級，瓊粵桂贛閩
等地將有強風雨。
　
＊海南部分進出島列車停運＊
　
　　中國氣象局進入重大氣象災害（颱風）Ⅳ級應急響應狀態。國家海洋預報台發布海浪藍色警
報，預計今日夜間到明日中午，南海將出現３－５米的大浪到巨浪；海南東部、南部近岸海域將
出現２－３米的中浪到大浪。海南省氣象局今早發出颱風四級預警。海南鐵路海口車務段對１２
－１４日部分進出島列車停運。
　
＊廣東周五起暴雨，入汛以來最強＊
　
　　廣東省防汛防旱防風總指揮部亦已啟動防風Ⅳ級應急響應。廣東省氣象部門表示，受「蝴蝶
」影響，預計１３－１５日（周五至周日）廣東省將出現入汛以來最強的降水過程，大部分市縣
先後有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，需注意防範其引發的城鄉積澇、山洪、泥石流、山體滑坡
和中小河流域洪水等次生災害。（ｓｌ）

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