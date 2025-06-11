《中國要聞》熱帶風暴「蝴蝶」料周五海南登陸，或轉向再登陸粵西

《經濟通通訊社１１日專訊》內地今年第１號颱風「蝴蝶」（熱帶風暴級）已於今早８時於

南海中西部海面生成，中央氣象台發布颱風藍色預警，預計「蝴蝶」將於１３日（周五）凌晨至

上午在海南島南部沿海登陸，登陸時強度為強熱帶風暴級至颱風級，之後預計轉向北上，有可能

於１３日夜間在廣東西部至廣西沿海再次登陸，強度為熱帶風暴級至強熱帶風暴級，瓊粵桂贛閩

等地將有強風雨。



＊海南部分進出島列車停運＊



中國氣象局進入重大氣象災害（颱風）Ⅳ級應急響應狀態。國家海洋預報台發布海浪藍色警

報，預計今日夜間到明日中午，南海將出現３－５米的大浪到巨浪；海南東部、南部近岸海域將

出現２－３米的中浪到大浪。海南省氣象局今早發出颱風四級預警。海南鐵路海口車務段對１２

－１４日部分進出島列車停運。



＊廣東周五起暴雨，入汛以來最強＊



廣東省防汛防旱防風總指揮部亦已啟動防風Ⅳ級應急響應。廣東省氣象部門表示，受「蝴蝶

」影響，預計１３－１５日（周五至周日）廣東省將出現入汛以來最強的降水過程，大部分市縣

先後有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，需注意防範其引發的城鄉積澇、山洪、泥石流、山體滑坡

和中小河流域洪水等次生災害。（ｓｌ）

