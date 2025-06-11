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AH股新聞

11/06/2025 16:10

《華為動向》Ｐｕｒａ８０系列多項升級，余承東：對得起那四個字

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華為今日正式發布首款搭載「原生鴻蒙」鴻蒙５操作系統的
Ｐｕｒａ８０系列手機，共有Ｐｕｒａ８０、Ｐｕｒａ８０　Ｐｒｏ、Ｐｕｒａ８０Ｐｒｏ＋、
Ｐｕｒａ８０　Ｕｌｔｒａ四款產品，其中Ｐｒｏ售６４９９元人民幣起，Ｐｒｏ＋售７９９９
元人民幣起，Ｕｌｔｒａ售９９９９元人民幣起；Ｐｕｒａ　８０標準版７月才開售，暫未公布
具體價格。
　
　　華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東在發布會上介紹，華為Ｐｕｒａ８０系列升級第八代
ＩＳＰ，配合一英寸ＲＹＹＢ超大底傳感器，實時數據處理能力提升２００％，ＡＩ色彩引擎提
升１２０％，ＡＩ降噪提升１１３％，ＡＩ實時ＨＤＲ提升４１％，實現視頻能力跨越式升級。
「Ｐｕｒａ８０系列的影像能力，絕對對得起那四個字（遙遙領先）」。
　
＊華為近十年研發投入近１﹒２５萬億元＊
　
　　余承東指出，科技長跑拼的是長期的研發投入耐力。華為近十年研發累計投入１２４９０億
元人民幣，其中２０２４年研發費用達１７９７億元人民幣，佔全年收入的２０﹒８％；累計全
球有效授權專利１５萬件。（ｓｌ）

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