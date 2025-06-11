《華為動向》Ｐｕｒａ８０系列多項升級，余承東：對得起那四個字

《經濟通通訊社１１日專訊》華為今日正式發布首款搭載「原生鴻蒙」鴻蒙５操作系統的

Ｐｕｒａ８０系列手機，共有Ｐｕｒａ８０、Ｐｕｒａ８０ Ｐｒｏ、Ｐｕｒａ８０Ｐｒｏ＋、

Ｐｕｒａ８０ Ｕｌｔｒａ四款產品，其中Ｐｒｏ售６４９９元人民幣起，Ｐｒｏ＋售７９９９

元人民幣起，Ｕｌｔｒａ售９９９９元人民幣起；Ｐｕｒａ ８０標準版７月才開售，暫未公布

具體價格。



華為常務董事、終端ＢＧ董事長余承東在發布會上介紹，華為Ｐｕｒａ８０系列升級第八代

ＩＳＰ，配合一英寸ＲＹＹＢ超大底傳感器，實時數據處理能力提升２００％，ＡＩ色彩引擎提

升１２０％，ＡＩ降噪提升１１３％，ＡＩ實時ＨＤＲ提升４１％，實現視頻能力跨越式升級。

「Ｐｕｒａ８０系列的影像能力，絕對對得起那四個字（遙遙領先）」。



＊華為近十年研發投入近１﹒２５萬億元＊



余承東指出，科技長跑拼的是長期的研發投入耐力。華為近十年研發累計投入１２４９０億

元人民幣，其中２０２４年研發費用達１７９７億元人民幣，佔全年收入的２０﹒８％；累計全

球有效授權專利１５萬件。（ｓｌ）

