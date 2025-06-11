《中國要聞》鍾南山：對待當前新冠疫情要像流感一樣，不要慌

《經濟通通訊社１１日專訊》中國疾控中心最新公布的「全國新型冠狀病毒感染疫情情況

（２０２５年５月）」顯示，２０２５年５月１日－３１日，全國３１個省（自治區、直轄市）

及新疆生產建設兵團報告新增確診病例４４０６６２例，其中重症病例６０６例、死亡病例７例

。每日報告新增確診病例數波動上升至５月２６日階段高點後波動下降。２０２５年第１９周

（５月５日－５月１１日）至第２２周（５月２６日－６月１日），流感樣病例新冠病毒陽性率

持續升高至２３﹒８％後小幅回落，分別為１８﹒３％、２０﹒２％、２３﹒８％和２２﹒８％

。



就「當前新冠疫情處於甚麼階段」這一公眾關切問題，《央視新聞》引述中國工程院院士鍾

南山指出，中國疾控中心公布５月份最後一周（５月２５日至６月１日）公布流感樣病例新冠病

毒陽性率為２２﹒８％，佔比差不多是五分一。新冠病毒目前雖然傳染性強，但致病性弱了很多

，「它和流感一樣。對待當前新冠疫情要像流感一樣，不要慌」。鍾南山並指，有的病患在有基

礎病的情況下要搞清楚診斷，然後再針對性地進行治療，避免老年人或者有基礎性疾病的病人出

現重症甚至死亡。（ｓｌ）

