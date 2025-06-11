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AH股新聞

11/06/2025 13:59

《中國要聞》習近平：落實對５３個非洲建交國所有稅目產品零關稅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外交部網站今日發文指，國家主席習近平今日同剛果（布
）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信，對會議召開表示熱烈祝賀。
　
　　習近平指出，中非合作論壇成立２５年來，有力帶動中非合作蓬勃發展，成為全球南方團結
合作的典範。當前國際形勢變亂交織，中國堅持以中國式現代化新成就為世界提供新機遇，以中
國大市場為非洲等全球南方夥伴提供新動能。中國願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實
對５３個非洲建交國實施１００％稅目產品零關稅舉措，同時為非洲最不發達國家對華出口提供
更多便利。
　
　　習近平又指，中國願同非方深入落實「十大夥伴行動」，加強綠色產業、電子商務和支付、
科技、人工智能等重點領域合作，深化安全、金融、法治等領域合作，推動中非合作高質量發展

　
　　薩蘇在賀信中表示，將全力以赴、堅定不移同習近平一道推動非中命運共同體建設取得更大
進展，增進雙方民眾福祉。剛果（布）作為中非合作論壇非方共同主席國，願同中國和其他全球
南方國家一道，加強在「一帶一路」倡議下合作，共同構建遠離單邊主義和保護主義的多極世界
，開啟普惠包容全球化的新時代。（ｓｌ）

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