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AH股新聞

12/06/2025 15:05

【新股上市】安永：Ａ股上半年５０家企業上市，集資３７１億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》安永發布２０２５年上半年《中國內地和香港ＩＰＯ市場》報
告。截至２０２５年６月１１日，Ａ股上半年共有５０家企業首發上市，以中小規模為主，集資
超過３７１億元人民幣，ＩＰＯ宗數和集資額按年均上升１４％。從行業來看，工業、科技和材
料列ＩＰＯ宗數和集資額的前三位；汽車行業作為重要支柱產業，其轉型升級和創新發展獲得政
策支持，在２０２５上半年上市的ＩＰＯ中，有三成以上的企業屬於汽車行業上下游企業。
　
　　安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，中國證監會近期多次強調更大力度支持優質未盈利科
技企業上市，表明科創型企業的制度性紅利正在加速釋放，上市融資環境持續優化。
　
＊中國企業赴美平均集資額十年低＊
　
　　北交所ＩＰＯ平均集資規模大幅上升，其他板塊平均集資額均有所下降。在上半年Ａ股集資
額十大ＩＰＯ中，北交所ＩＰＯ首次出現，列第四位。蔡偉榮表示，今年以來，部分具有「含金
量」的科技企業衝擊北交所，表明北交所對優質創新型中小企業的吸引力不斷增強，正在從「中
小微企業融資平台」向「硬科技企業聚集地」加速轉型。
　
　　２０２５上半年，預計共有３６家中國企業在美股市場首發上市，共集資８﹒４１億美元，
ＩＰＯ宗數和集資額分別按年上漲４４％和下降６２％。缺少大型ＩＰＯ，使得集資額「逆勢」
下滑。蔡偉榮表示，目前，納斯達克上市門檻提高，中小型企業赴美上市難度加大。儘管面臨不
確定性，但仍有中國企業選擇赴美上市，為企業的未來發展和市場戰略提早布局。（ｂｎ）

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