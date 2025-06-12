《神州頭條》報章頭版摘要：中美經貿磋商機制首次會議倫敦舉行

《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１１日，國家主席習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級

會議致賀信，對會議召開表示熱烈祝賀。習近平指出，中非合作論壇成立２５年來，有力帶動中

非合作蓬勃發展，成為全球南方團結合作的典範。



國資基金力挺科技創新，長期耐心資本匯聚成勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從中國國新、中國誠通、中國石化等央企基金集群密集布局戰新產業，到深圳、上海、江蘇等地

國資基金加速構建創新升級生態圈，國資背景的長期資本、耐心資本正匯聚成勢。隨著容虧免責

與差異化考核制度廣泛落地，國有資本正以基金為支點，為培育新質生產力注入資本「活水」。



中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間６月９日至１０日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財

政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格裏爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議

。雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首６月５

日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切

取得新進展。





《上海證券報》



習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１１日，國家主席習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級

會議致賀信，對會議召開表示熱烈祝賀。習近平指出，中非合作論壇成立２５年來，有力帶動中

非合作蓬勃發展，成為全球南方團結合作的典範。



上交所：加快推動將科創板ＥＴＦ納入基金通平台轉讓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上交所相關負責人表示，正加快推動將科創板ＥＴＦ納入基金通平台轉讓，研究優化做市商機制

、盤後固定價格交易機制，積極引導更多社會資金流向新質生產力等國家重點支持領域。



中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間６月９日至１０日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財

政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格裏爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議

。雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首６月５

日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切

取得新進展。





《證券時報》



習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月１１日，國家主席習近平同剛果（布）總統薩蘇分別向中非合作論壇成果落實協調人部長級

會議致賀信，對會議召開表示熱烈祝賀。習近平指出，中非合作論壇成立２５年來，有力帶動中

非合作蓬勃發展，成為全球南方團結合作的典範。



中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間６月９日至１０日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財

政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格裏爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議

。雙方進行了坦誠、深入的對話，就各自關心的經貿議題深入交換意見，就落實兩國元首６月５

日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切

取得新進展。



合理設置賬期，改善商業生態

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場經濟，買賣自願。但是，經營主體有強有弱，如果強勢方設置不合理的商業條件，弱勢方缺

乏有效救濟手段，長此以往勢必會惡化商業生態，帶來不良影響。十餘家主流車企集體承諾將供

應商支付賬期控制在６０天以內，無疑是打破無效內捲，優化商業生態的有益之舉。（ｒｙ）

