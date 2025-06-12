《鍾之日記》穩定幣炒起阿里系，深圳「Ｈ＋Ａ」新機遇

《鍾之日記》６月１２日，香港天氣：多雲。香江魚缸：跌。祖國股市：微升。



中美貿易談判取得進展，雖然中方放行稀土出口，但傳媒消息指許可證僅有６個月期限，市

場料中美磋商之路仍漫長，隔夜美股三大指數齊收跌。恒生指數低開１４３點，科網股捱沽，尾

市跌幅擴至３６０點，恒指全日收報２４０３５，跌３３１點或１﹒４％，主板成交逾２４４４

億元。



＊Ａ股微升０﹒０１％，險守三千四＊



中美經貿磋商定下協議框架，美方稱稀土出口及中國留學生問題將得到解決，中方表示，既

然達成了共識，雙方都應遵守。市場消化了中美談判消息，滬綜指全天窄幅震盪，收升

０﹒０１％，報３４０２﹒６６點，守住三千四關，深成指則跌０﹒１１％，創業板升

０﹒２６％。滬深兩市全天成交１﹒２７萬億元人民幣，較上個交易日增１﹒３％。



ＩＰ經濟概念再度爆發，全日收升１﹒８％，粵傳媒（深：００２１８１）、實豐文化

（深：００２８６２）等多股漲停。泡泡瑪特旗下潮玩ＩＰ ＬＡＢＵＢＵ火爆全球，導致產能

不足問題，泡泡瑪特管理層多次表示暴漲的產能曲線讓內部感受到了巨大的壓力。今日外交部都

對此回應說，從深度求索的人工智能到中國潮玩影視劇，風靡全球，愈來愈多的外國朋友走進中

國，了解中國，衝破了認知繭房，收獲情感共鳴。這充分說明對美好事物的追求和對美好生活的

向往，不分國界，不分民族，任何力量都阻擋不了。中國將以更大範圍的開放，更廣視野的創新

，更深層次的合作與世界共享更多機遇和紅利，讓各國人民有更多機會感知愈來愈「酷」的中國

。



另外，白酒股則逆市下跌，醬香型白酒龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）收挫１﹒４％，

創三個半月低，近日飛天茅台散瓶批發價已跌破２０００元人幣關口。早前國務院印發黨政機關

厲行節約反對浪費條例，要求黨政機關應當嚴格執行國內公務接待標準，工作餐不得提供高檔菜

餚，不得提供香煙，不上酒。



＊螞蟻國際擬港申穩定幣牌照，阿里系炒起＊



外電引述知情人士透露，螞蟻集團旗下國際部門計劃在新加坡和香港申請穩定幣牌照。阿里

系炒起，雲鋒金融（００３７６）大升５４﹒２％，報２﹒７３元；耀才（０１４２８）揚

１１﹒９％，阿里健康（００２４１）升３﹒３％，阿里影業（０１０６０）漲４％。阿里巴巴

（０９９８８）則跌３﹒２％。



知情人士表示，隨著香港的穩定幣條例於８月生效，總部位於新加坡的螞蟻國際將在香港申

請穩定幣發行人牌照，牌照將應用於跨境支付及全球財資管理業務。螞蟻國際回應指，歡迎香港

立法會通過《穩定幣條例草案》，相關通道開啟後盡快提交申請，希望為香港建設未來國際金融

中心貢獻更多力量。



該公司又指，螞蟻國際正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將其ＡＩ、區塊鏈和穩

定幣創新投入真實可靠的大規模應用。公司分別計劃在盧森堡及新加坡向當地監管部門申請發行

穩定幣相關執照。螞蟻去年處理超過１萬億美元的全球交易，其中三分之一是由其基於區塊鏈的

Ｗｈａｌｅ平台處理。



螞蟻國際已設立自己的董事會，為分拆和潛在的ＩＰＯ奠定基礎。根據《彭博》５月報道，

該部門２０２４年創造接近３０億美元的收入，並已連續兩年實現調整後盈利。



＊深圳首提「Ｈ＋Ａ」，騰訊小鵬新機遇＊



內地提振Ａ股市場，近日發布《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的

意見》，首次明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。國新辦今日舉

行記者會解釋政策，國家發改委副主任李春臨在會上再指出，支持符合條件的香港聯合交易所上

市公司在深交所發行上市存託憑證。



根據Ｗｉｎｄ數據顯示，目前在港上市但未在Ａ股上市的粵港澳大灣區企業共有２２０家，

總市值約為１６萬億港元，包括騰訊控股（００７００）、小鵬汽車（０９８６８）、美團

（０３６９０）、優必選（０９８８０）、晶泰科技（０２２２８）等。



官媒《中國證券報》引述分析認為，新措施為這類公司開闢「Ｈ＋Ａ」新機遇，優質公司回

歸Ａ股可能加劇港股市場流動性分層。隨著南向資金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有

望對低估值藍籌股形成資金托底效應，加快港股市場估值修復進程。而Ａ股市場有望通過港股公

司回歸深交所上市實現結構性擴容，同時推動Ａ股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌，促進

估值溢價向理性區間回歸。



官媒吹奏新機遇，回歸Ａ股仍有一段路，騰訊今日收跌１﹒５％，小鵬更大跌６﹒６％，優

必選跌１％，晶泰科技則升４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

