【車企血戰】工信部：對輿論關注度高有較大質量隱患車型加大抽查

《經濟通通訊社１２日專訊》據《財新》報道，工信部每年都會對道路機動車輛生產企業及

產品進行監督檢查。２０２５年這項工作有了新要求。近日，裝備工業一司發布通知提到，要加

大力度抽查輿論關注度高、存在較大質量安全隱患的車型。



上述通知明確提出，對於經檢驗檢測相關產品不符合國家標準要求、違反生產一致性管理要

求的企業，採取公開通報、暫停相關產品《公告》、暫停企業新產品申報等處理處罰措施。



此次頒布的處罰措施尤其嚴厲。暫停產品《公告》，即從《道路機動車輛生產企業及產品公

告》中撤下相關產品內容，這些產品須暫停銷售。暫停企業新產品申報意味著強制打斷產品上市

節奏，企業會面臨重大損失。



汽車行業近年來的一系列變化促使工信部採取行動。車市競爭進入白熱化階段，價格戰和輿

論戰不止不休，某些車型在過去兩年多時間中降價超過四成，許多業內人士及消費者擔憂汽車產

品質量及安全性能否得到保證。



此前長城汽車董事長魏建軍公開稱，部分車企某些產品從２０多萬元降到１０萬元出頭，「

什麼樣的工業產品能降１０萬元還能保證質量，這是絕對不可能的事」。



＊壓縮新車開發周期，風險轉嫁給車主＊



此外，國內車企為了加快產品更新換代節奏，不斷壓縮新車開發周期，從以往的兩到三年縮

減至一年多，部分車企還希望將時間壓縮到一年。這可能導致產品未經充分驗證即上市，把風險

轉嫁給車主。



不願具名的行業人士稱，汽車產品使用周期通常十年甚至更長，現在國內車企過於追求成本

控制和開發速度，產品的耐用性、可靠性確實需要進一步觀察。（ｃｔ）

