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AH股新聞

12/06/2025 09:11

寧德時代宣布量產５８７安時儲能大電芯，儲能邁入大電芯競爭

　　《經濟通通訊社１２日專訊》寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）發布新品捍衛
市場地位。寧德時代２０２５儲能５８７技術日１１日在上海舉行，正式宣布量產交付下一代大
容量儲能專用電芯５８７安時（Ａｈ）電芯。
　
　　安時是電池容量單位。電壓一致時，安時數越高，電芯電量越大。電芯電量的另一個衡量單
位是瓦時（Ｗｈ），以安時乘以電壓計算。目前３００Ａｈ至４００Ａｈ儲能電芯佔據行業主流
，５００Ａｈ以上電芯是當前電池企業競爭新焦點。
　
＊林久標：暫時無意於進一步「做大」電芯＊
　
　　寧德時代國內儲能解決方案ＣＴＯ林久標介紹，使用５８７Ａｈ電芯的儲能系統和使用
３１４Ａｈ電芯的儲能系統相比，電池模塊數量減少３３％，系統零部件數量減少４０％，系統
集成成本下降１５％。不過，儲能電芯並不是越大越好，企業應當考慮在電池電化學性能、儲能
電站整體匹配和系統集成三者間取得平衡。林久標指出，按照國內儲能電站設計國家標準，每個
防火分區的容量上限為５０兆瓦時，寧德時代５８７Ａｈ電芯組成的儲能系統的總容量為
６﹒２５兆瓦時，８組恰好達到要求。這套系統外觀近似２０英尺集裝箱，重量為４５噸，滿足
國家危險品運輸要求。寧德時代暫時無意於進一步「做大」電芯，未來方向是在相同殼體的基礎
上對性能等方面持續優化升級。
　
　　據《財新》報道，儲能電池系統如能配置大電量電芯，可以減少電芯使用數量和系統集成部
件，有利於降低成本。不過，不願具名的電池企業人士指出，大電量電芯對產品質量要求更加苛
刻，只有達到極高的良品率，大電量電芯才能為企業帶來更好收益。
　
　　２０２４年１２月，億緯鋰能（深：３０００１４）宣布量產６２８Ａｈ儲能電芯。該公司
此前已經量產５６０Ａｈ儲能電芯。今年６月５日，儲能系統集成商陽光電源發布新一代儲能系
統，使用了６８４Ａｈ儲能電芯。這款儲能電芯的供應商可能是欣旺達（深：３００２０７）。
中創新航（０３９３１）也於４月展示了其６４０Ａｈ電池產品，這款電芯還沒有正式量產。
（ｃｔ）

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