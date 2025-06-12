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AH股新聞

12/06/2025 14:56

《大灣區》中證報：騰訊及小鵬等２２０隻港股有望實現「Ｈ＋Ａ」

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地發布《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴
大開放的意見》，首次明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。國新
辦今日舉行記者會解釋政策，國家發改委副主任李春臨在會上再指出，支持符合條件的香港聯合
交易所上市公司在深交所發行上市存託憑證。
　
　　《中國證券報》引述分析人士認為，新措施為２２０間在港上市公司但未在Ａ股上市的粵港
澳大灣區企業開闢「Ｈ＋Ａ」新機遇，其中包括騰訊控股（００７００）及小鵬汽車
（０９８６８）等，總市值涉約１６萬億元。同時，券商作為ＩＰＯ承銷的核心中介，板塊業績
和估值有望迎來雙升。
　
＊推動Ａ股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌＊
　
　　中國銀河證券首席策略分析師楊超指，Ａ股市場有望通過港股公司回歸深交所上市實現結構
性擴容，同時推動Ａ股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌，促進估值溢價向理性區間回歸。
而港股市場將面臨流動性結構再調整，優質公司回歸Ａ股可能加劇市場流動性分層。隨著南向資
金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有望對低估值藍籌股形成資金托底效應，加快港股市
場估值修復進程。
　
　　至於哪些在港掛牌的粵港澳大灣區企業，未來具備較強的投資價值？楊超回應：一是具備低
估值、高股息特性的「Ｈ＋Ａ」上市企業，因契合險資、養老金等中長期資金的配置需求；二是
科技賽道，其仍是中長期配置主線，雙重上市機制為硬科技企業提供跨市場融資支援，有望加速
技術突破與產業轉化；三是政策提振下的大消費板塊，「Ｈ＋Ａ」模式推動消費企業整合境內外
資源，新消費領域在雙市場資本支撐下，潛力釋放進程將進一步加快。
　
　　深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰指出，港股公司最大的優點是業務模式更加明
晰，投資者更加注重公司的長期價值和長期治理模式，這將為Ａ股市場帶來全新動能，也將帶動
內地耐心資本更好地與優質港股公司對接，助力Ａ股市場形成更成熟的投資文化。（ｃｔ）

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