《大灣區》中證報：騰訊及小鵬等２２０隻港股有望實現「Ｈ＋Ａ」

《經濟通通訊社１２日專訊》內地發布《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴

大開放的意見》，首次明確表示，容許香港上市的粵港澳大灣區企業回歸深圳交易所上市。國新

辦今日舉行記者會解釋政策，國家發改委副主任李春臨在會上再指出，支持符合條件的香港聯合

交易所上市公司在深交所發行上市存託憑證。



《中國證券報》引述分析人士認為，新措施為２２０間在港上市公司但未在Ａ股上市的粵港

澳大灣區企業開闢「Ｈ＋Ａ」新機遇，其中包括騰訊控股（００７００）及小鵬汽車

（０９８６８）等，總市值涉約１６萬億元。同時，券商作為ＩＰＯ承銷的核心中介，板塊業績

和估值有望迎來雙升。



＊推動Ａ股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌＊



中國銀河證券首席策略分析師楊超指，Ａ股市場有望通過港股公司回歸深交所上市實現結構

性擴容，同時推動Ａ股市場估值體系與國際定價邏輯深度接軌，促進估值溢價向理性區間回歸。

而港股市場將面臨流動性結構再調整，優質公司回歸Ａ股可能加劇市場流動性分層。隨著南向資

金加速流入，港股通交易活躍度持續上升，有望對低估值藍籌股形成資金托底效應，加快港股市

場估值修復進程。



至於哪些在港掛牌的粵港澳大灣區企業，未來具備較強的投資價值？楊超回應：一是具備低

估值、高股息特性的「Ｈ＋Ａ」上市企業，因契合險資、養老金等中長期資金的配置需求；二是

科技賽道，其仍是中長期配置主線，雙重上市機制為硬科技企業提供跨市場融資支援，有望加速

技術突破與產業轉化；三是政策提振下的大消費板塊，「Ｈ＋Ａ」模式推動消費企業整合境內外

資源，新消費領域在雙市場資本支撐下，潛力釋放進程將進一步加快。



深圳數據經濟研究院金牛資管中心主任吳海峰指出，港股公司最大的優點是業務模式更加明

晰，投資者更加注重公司的長期價值和長期治理模式，這將為Ａ股市場帶來全新動能，也將帶動

內地耐心資本更好地與優質港股公司對接，助力Ａ股市場形成更成熟的投資文化。（ｃｔ）

