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12/06/2025 18:02

小紅書：上半年處置虛假筆記３２０萬篇、虛假人設帳號１萬個

　　《經濟通通訊社１２日專訊》小紅書公布虛假內容治理報告指，２０２５年上半年，通過建
設虛假內容全鏈路治理體系，共處置虛假筆記３２０萬篇，處置虛假人設帳號１萬個，處置虛假
低質ＡＩＧＣ（人工智能生成內容）筆記６０萬篇，封禁批量造假黑灰產帳號超１０００萬個。
（ｓｌ）

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