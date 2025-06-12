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AH股新聞

12/06/2025 17:46

【內房困局】澳新銀行：中國房地產業未來十年難見大規模刺激政策

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國房地產行業已步入持續調整的第四個年頭，市場對進一步
的政策加碼提振充滿期待，但澳新銀行（ＡＮＺ）最新報告稱，隨著中國房地產業在經濟中的地
位下降，未來１０年，該行業料不會得到大規模刺激，開發建設活動將無可逆轉地減少，政策重
點放在去庫存和可負擔性上。
　
＊房地產市場將轉向服務屬性，新開工面積料十年跌三成＊
　
　　去年三中全會強調，要加快構建房地產發展新模式。澳新銀行預計，按基準情境，在新發展
模式下，中國未來１０年房屋新開工面積將繼續下滑約３０％至５﹒８億平方米，超５０％的新
增需求將來自於置換而非城鎮化，而城市更新不太可能對該行業做出太大貢獻。
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬並稱，中國房地產市場將從開發建設向服務屬性轉型，該
行業企穩的關鍵將是房地產租金而非房價，其前景將高度依賴於家庭對收入和就業的信心。
　
＊房地產業增加值到２０３０年有望回升＊
　
　　報告預計，未來１０年中國房地產業增加值佔ＧＤＰ（國內生產總值）的比重將下降０﹒８
個百分點；並預測房地產業增加值下滑的拐點將在未來五年內出現，到２０３０年有望回升。
　
　　報告並預測，到２０３５年中國城鎮化率將達到７５％，屆時中國房地產市場的成熟程度將
與其他發達經濟體相當，租賃和商務服務業增加值在房地產業增加值中的佔比將上升至接近
７５％，而開發建設佔比將從目前的４０％降至１５％。（ｓｌ）

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