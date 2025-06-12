【內房困局】澳新銀行：中國房地產業未來十年難見大規模刺激政策

《經濟通通訊社１２日專訊》中國房地產行業已步入持續調整的第四個年頭，市場對進一步

的政策加碼提振充滿期待，但澳新銀行（ＡＮＺ）最新報告稱，隨著中國房地產業在經濟中的地

位下降，未來１０年，該行業料不會得到大規模刺激，開發建設活動將無可逆轉地減少，政策重

點放在去庫存和可負擔性上。



＊房地產市場將轉向服務屬性，新開工面積料十年跌三成＊



去年三中全會強調，要加快構建房地產發展新模式。澳新銀行預計，按基準情境，在新發展

模式下，中國未來１０年房屋新開工面積將繼續下滑約３０％至５﹒８億平方米，超５０％的新

增需求將來自於置換而非城鎮化，而城市更新不太可能對該行業做出太大貢獻。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬並稱，中國房地產市場將從開發建設向服務屬性轉型，該

行業企穩的關鍵將是房地產租金而非房價，其前景將高度依賴於家庭對收入和就業的信心。



＊房地產業增加值到２０３０年有望回升＊



報告預計，未來１０年中國房地產業增加值佔ＧＤＰ（國內生產總值）的比重將下降０﹒８

個百分點；並預測房地產業增加值下滑的拐點將在未來五年內出現，到２０３０年有望回升。



報告並預測，到２０３５年中國城鎮化率將達到７５％，屆時中國房地產市場的成熟程度將

與其他發達經濟體相當，租賃和商務服務業增加值在房地產業增加值中的佔比將上升至接近

７５％，而開發建設佔比將從目前的４０％降至１５％。（ｓｌ）

