《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，中美互減限制措施

《經濟通通訊社１２日專訊》中美倫敦經貿磋商結束，雙方達成框架協議，中方未有披露相

關細節。美國總統特朗普則在其社交平台發文稱已談妥協議，中國將「先行」供應稀土和磁鐵，

美國也將允許中國學生到美國留學；美國會從中國進口貨品收取５５％關稅，中國對美進口商品

就會徵收１０％關稅。美國白宮新聞秘書萊維特其後表示，總統特朗普正與貿易團隊，審視與中

國達成的框架協議，指特朗普很滿意。



特朗普表態激發市場對倫敦協議條款的新一輪疑問，隔夜美股震盪收挫。滬深股市今早集體

低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３９７﹒９７點，深成指低開０﹒３７％，創業板指低開

０﹒２３％。盤初航運及農業股走低。



國務院總理李強昨日表示，當前以高質量發展全面推進中國式現代化任務艱巨繁重，外部環

境也更為複雜嚴峻；要提高形勢預判和精準施策能力，破除思維定勢，謀劃有效的工作抓手和載

體。他強調，要圍繞擴大內需、提振消費、優化營商環境等重點工作，以政策合力、工作合力，

增強發展動力。



《路透》引述市場人士報道，人行昨日向部分銀行就６個月期買斷式逆回購操作進行詢量，

此舉傳達出呵護流動性信號，但是否真正落實「加場」尚不確定。人行今日進行１１９３億元（

人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１２６５億元逆回購到期，即今日淨回籠７２億

元。（ｒｙ）

