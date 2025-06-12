  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/06/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，中美互減限制措施

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美倫敦經貿磋商結束，雙方達成框架協議，中方未有披露相
關細節。美國總統特朗普則在其社交平台發文稱已談妥協議，中國將「先行」供應稀土和磁鐵，
美國也將允許中國學生到美國留學；美國會從中國進口貨品收取５５％關稅，中國對美進口商品
就會徵收１０％關稅。美國白宮新聞秘書萊維特其後表示，總統特朗普正與貿易團隊，審視與中
國達成的框架協議，指特朗普很滿意。
　
　　特朗普表態激發市場對倫敦協議條款的新一輪疑問，隔夜美股震盪收挫。滬深股市今早集體
低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３３９７﹒９７點，深成指低開０﹒３７％，創業板指低開
０﹒２３％。盤初航運及農業股走低。
　
　　國務院總理李強昨日表示，當前以高質量發展全面推進中國式現代化任務艱巨繁重，外部環
境也更為複雜嚴峻；要提高形勢預判和精準施策能力，破除思維定勢，謀劃有效的工作抓手和載
體。他強調，要圍繞擴大內需、提振消費、優化營商環境等重點工作，以政策合力、工作合力，
增強發展動力。
　
　　《路透》引述市場人士報道，人行昨日向部分銀行就６個月期買斷式逆回購操作進行詢量，
此舉傳達出呵護流動性信號，但是否真正落實「加場」尚不確定。人行今日進行１１９３億元（
人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１２６５億元逆回購到期，即今日淨回籠７２億
元。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普：中國將供應稀土，美國放寬中國留學生限制

12/06/2025 09:59

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處