《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒０７％，傳媒娛樂、ＩＰ經濟股領漲

《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市今早集體低開，三大指數盤中翻紅，滬綜指上午收升

０﹒０７％，報３４０４﹒６６點，深成指升０﹒０５％，創業板指揚０﹒５％；滬深兩市半日

成交７７５２億元（人民幣．下同），較上個交易日回落１５４億元或２％。個股跌多漲少，兩

市超２８００個股下跌。



盤面上，傳媒娛樂板塊漲１﹒４％，新經典（滬：６０３０９６）升１０％封板。根據

ＤａｔａＥｙｅ和中國網絡視聽協會，２０２４年中國微短劇的市場規模達到５０４億元，網民

使用率近６０％。預期２０２５年國內短劇市場將繼續增長３６％至６８６億元，增量主要來自

免費短劇。



ＩＰ經濟概念同樣領漲大市，實豐文化（深：００２８６２）、元隆雅圖

（深：００２８７８）、高樂股份（深：００２３４８）多股漲停。泡泡瑪特（０９９９２）旗

下ＬＡＢＵＢＵ風靡全球，引起搶購熱潮，帶動公司股價再度破頂。據內媒報道，隨著ＩＰ熱度

的持續攀升，泡泡瑪特在春節前後已緊急讓工人復工，擴充產能以面對不斷激增的消費需求。消

息人士認為，當市場需求遠超供應鏈的反應速度，對品牌而言是是「甜蜜的煩惱」，他指泡泡瑪

特管理層也多次表示暴漲的產能曲線讓內部感受到了巨大的壓力。



下跌方面，港口航運股展開調整，農業、白酒及飲料等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

