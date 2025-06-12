《Ａ股行情》滬綜指近平收險守三千四，ＩＰ經濟再度爆發

《經濟通通訊社１２日專訊》中美經貿磋商定下協議框架，美方稱稀土出口及中國留學生問

題將得到解決，中方表示，既然達成了共識，雙方都應遵守。市場消化了中美談判消息，滬綜指

全天窄幅震盪，收升０﹒０１％，報３４０２﹒６６點，守住三千四關，深成指則跌０﹒１１％

，創業板升０﹒２６％。滬深兩市全天成交１﹒２７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增

加１６３億元或１﹒３％。



板塊上來看，ＩＰ經濟概念再度爆發，全日收升１﹒８％，粵傳媒（深：００２１８１）、

實豐文化（深：００２８６２）等多股漲停。泡泡瑪特旗下潮玩ＩＰ ＬＡＢＵＢＵ火爆全球，

導致產能不足問題，泡泡瑪特管理層多次表示暴漲的產能曲線讓內部感受到了巨大的壓力。今日

外交部都對此回應說，從深度求索的人工智能到中國潮玩影視劇，風靡全球，愈來愈多的外國朋

友走進中國，了解中國，衝破了認知繭房，收獲情感共鳴。這充分說明對美好事物的追求和對美

好生活的向往，不分國界，不分民族，任何力量都阻擋不了。中國將以更大範圍的開放，更廣視

野的創新，更深層次的合作與世界共享更多機遇和紅利，讓各國人民有更多機會感知愈來愈「酷

」的中國。



另外，白酒股則逆市下跌，貴州茅台（滬：６００５１９）收挫１﹒４％，創三個半月收盤

新低，近日飛天茅台散瓶批發價已跌破２０００元關口。早前國務院印發黨政機關厲行節約反對

浪費條例，要求黨政機關應當嚴格執行國內公務接待標準，實行接待費支出總額控制制度；工作

餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９２﹒２０ －０﹒０６

上證指數 ３４０２﹒６６ ＋０﹒０１ ５０１６﹒２５

深證成指 １０２３４﹒３３ －０﹒１１ ７７０１﹒６０

創業板指 ２０６７﹒１５ ＋０﹒２６

科創５０ ９７７﹒９７ －０﹒３０

Ｂ股指數 ２５７﹒０２ ＋０﹒０５ ０﹒８３

深證Ｂ指 １１７２﹒７８ －０﹒８２ ０﹒７２

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