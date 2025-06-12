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AH股新聞

12/06/2025 10:04

《Ａ股焦點》稀土板塊走弱，美媒指中方僅放寬出口稀土６個月

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美倫敦經貿談判已經結束，美國總統特朗普表示，中國將提
供必要的稀土及磁材，美方亦將放行讓中國學生就讀美國院校。不過，《華爾街日報》援引知情
人士稱，中國發放給美國製造商的稀土出口許可證只有６個月的期限，讓北京繼續掌握關鍵礦產
的控制權，作為未來的談判的籌碼。
　
　　滬深稀土永磁概念股早盤走弱，科恒股份（深：３００３４０）大跌８﹒８％，銀河磁體
（深：３００１２７）挫５﹒９％，龍磁科技（深：３００８３５）跌４﹒６％，天和磁材
（滬：６０３０７２）跌４﹒３％，大地熊（滬：６８８０７７）跌３﹒４％，正海磁材
（深：３００２２４）跌２﹒５％。
　
　　早前稀土永磁龍頭企業金力永磁（深：３００７４８）在互動平台上表示，在中重稀土相關
物項出口管制措施出台後，便按照國家有關規定開展出口申報工作，並已陸續獲得國家主管部門
頒發的出口許可證，出口區域包括美國、歐洲及東南亞等。公司股價升０﹒６％，報２４﹒２１
元人民幣；至於另一家稀土企業英洛華（深：０００７９５）也曾回應，公司按照相關要求對涉
及出口管制的永磁產品進行許可申請，目前已有少量訂單獲批出口許可證，但未透露客戶所在地
。英洛華現價挫近３﹒８％。（ｒｙ）

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