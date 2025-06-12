【ＡＩ】騰訊設在線視頻ＢＵ執委會，成立ＡＩ影視表達工作室

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）平台與內容事業群（ＰＣＧ）在線視頻

ＢＵ昨日（１１日）發文宣布，設立在線視頻ＢＵ執行委員會（ＯＶＢＵ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ，簡稱ＯＶＢＵ ＥＣ）。作為核心決策小組，ＯＶＢＵ ＥＣ對在線視

頻ＢＵ的重大業務和管理事宜進行集體決策。



核心管理團隊的職務也有變動，孫忠懷升任在線視頻ＢＵ董事長，王娟和馬延琨升任在線視

頻ＢＵ聯席總裁，並分別兼任ＣＣＯ（首席內容官）和ＣＯＯ（首席運營官）。在這次管理升級

中，騰訊視頻還專門成立了ＡＩ影視表達工作室，服務於騰訊視頻內容戰略，目標是「探索ＡＩ

技術在影視創作和消費領域中的可能性，運用ＡＩ輔助藝術家創作，尋找下一代影視內容創作和

分發的技術路線與靈感可能」。



騰訊強調，這是騰訊視頻在內容力和商業效率均取得突破的里程碑之際所做的又一次管理升

級，希望瞄準下一階段發展目標，加大ＡＩ等新技術投入，探索新的潛在機會，進一步提升內容

影響力。



另外，原騰訊視頻海外業務中心升級為騰訊視頻海外業務部，負責騰訊視頻海外版的產品設

計、技術開發及本地化內容運營等相關工作，推動騰訊視頻海外版持續健康發展。（ｓｌ）

