【ＡＩ】上海指導小紅書、Ｂ站等清理違規ＡＩ產品營銷炒作信息

《經濟通通訊社１２日專訊》據「網信上海」微信公眾號，為貫徹落實中央網信辦「清朗．

整治ＡＩ技術濫用」工作部署，４月下旬以來，上海市委網信辦聚焦６類突出問題深入開展第一

階段專項行動。



＊已攔截清理相關違法違規信息８２萬餘條＊



其中，上海市委網信辦指導小紅書、嗶哩嗶哩、拼多多等１５家重點網站平台，集中清理「

一鍵脫衣」、未經授權的人臉或人聲克隆編輯、未備案等違規ＡＩ產品、商品及相關營銷、炒作

、推廣、教程信息。小紅書、嗶哩嗶哩主動發布專項行動治理公告，開通了有害ＡＩ內容的舉報

受理處置渠道；星野開展智能體全面排查清理。各重點網站和ＡＩ平台共攔截清理相關違法違規

信息８２萬餘條，處置違規帳號１４００餘個，下線違規智能體２７００餘個。經整治，網絡違

規ＡＩ信息顯著減少。



＊通義等基本完成顯式ＡＩ生成合成內容標識規範上線＊



此外，上海市委網信辦將高標準落實《人工智能生成合成內容標識辦法》及配套強制性國家

標準作為專項治理的關鍵抓手，先後組織開展了４場面向大模型企業、重點網站平台、應用企業

的法規宣貫和專題交流，覆蓋企業４００餘家，推動企業從「要我落實」轉向「我要落實」，並

指導成立ＡＩＧＣ標識生態聯盟。通過政策指導、生態協同與技術落地，稀宇科技、階躍星辰、

通義、小紅書、嗶哩嗶哩、Ｓｏｕｌ等已基本完成顯式標識規範上線，加快開發上線隱式標識和

傳播鏈互認驗證，小紅書牽頭編制圖片模態元數據標識實踐指南，上海標識工作取得階段性成效

。



上海市委網信辦表示，將持續深化專項行動，統籌技術治理、制度建設和生態優化，強化對

重點問題、平台、環節的常態化監管，推動智能向善。第二階段將聚焦ＡＩ造謠、低俗內容等７

類突出問題加大整治力度，維護良好網絡生態。（ｓｌ）

