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AH股新聞

12/06/2025 11:00

《大灣區》深圳：加快建設ＡＩ基礎設施，培育ＡＩ企業超二千六家

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國新辦今日舉行記者會，由國家發改委副主任李春臨，廣東省
委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中以及科技部有關負責人，介紹《關於深
入推進深圳綜合改革試點　　深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。
　
　　對於《意見》專門就人工智能、低空經濟作出改革部署，覃偉中介紹深圳人工智能、低空經
濟發展情況和下一步工作，指深圳為推動人工智能發展，提出建設全球人工智能先鋒城市，深入
實施「人工智能＋」行動，加快建設一批人工智能重大基礎設施項目，培育人工智能規上企業超
２６００家，先後發布近２００個「城市＋ＡＩ」應用場景清單。
　
＊深圳：累計開通無人機航線近３００條＊
　
　　低空經濟方面，深圳率先出台全國首部關於低空經濟的地方專項法規，加快低空經濟產業全
鏈條集聚發展，完善低空飛行服務保障體系和標準規範，深圳的消費級和工業級無人機產量全球
領先，到目前為止，深圳已累計開通無人機航線近３００條，完成載貨飛行１７０多萬架次。
　
　　接下來，深圳將圍繞建設國家新一代人工智能創新發展試驗區、國家低空經濟產業綜合示範
區，匯聚最優資源、集聚最大力量，推動人工智能、低空經濟產業發展加力提速，成群成勢。具
體來說，要做到「四個一批」：
　
＊全力攻關ＡＩ、低空經濟關鍵核心技術＊
　
　　一是全力攻關一批關鍵核心技術，在人工智能、低空經濟領域布局更多科技攻關項目，支持
企業、高校、科研院所等建設高能級創新平台；
　
　　二是加快實施一批改革創新舉措，全力落實《意見》關於人工智能、低空經濟領域的改革任
務，在人工智能輔助醫療設備、低空空域管理等領域探索更多改革創新經驗；
　
　　三是持續推出一批示範應用場景，深化「千行百業＋ＡＩ」全域全時全場景應用，拓展低空
物流、低空觀光、應急救援、農林植保等低空經濟的場景，並在確保安全的前提下，加快開展示
範性的應用；
　
　　四是培育壯大一批科技創新企業，為不同發展階段的企業提供針對性支持，促進產業鏈上下
游企業深度協作，培育集聚更多具有核心競爭力的人工智能、低空經濟高成長性創新企業。
（ｓｌ）

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