《大灣區》廣東：依法依規賦予深圳更多省級經濟社會管理權限

《經濟通通訊社１２日專訊》國新辦今日舉行記者會，由國家發改委副主任李春臨，廣東省

委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中以及科技部有關負責人，介紹《關於深

入推進深圳綜合改革試點 深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。



對於《意見》中提出廣東省要為深圳實施綜合改革試點創造條件，張虎表示，按照應放盡放

、能放全放的原則，廣東依法依規賦予深圳更多省級經濟社會管理權限，２０２１年以來，省裏

已經調整了１１７項省級行政職權下放到深圳實施，近期又梳理了一批省級行政職權共２０項，

將調整由深圳來實施。



張虎稱，廣東將認真按照中央部署要求，全力以赴支持深圳的改革探索。首先是支持深圳統

籌推進教育科技人才體制機制一體改革，建設具有全球影響力的產業科技創新中心。支持深圳建

設一批高水平高校，強化企業科技創新主體地位，創新關鍵核心技術聯合攻關模式，促進場景創

造開放和規模化應用。



＊廣東：支持深圳培育發展長期資本、耐心資本＊



第二是支持深圳深化要素市場化配置改革，推進金融、技術、數據等要素賦能實體經濟發展

。支持深圳培育發展長期資本、耐心資本，深化數據交易規則以及場景探索，完善便利人員流動

的配套機制。



第三是支持深圳建設更高水平開放型新體制，打造全球優質要素資源的引力場和集聚地。支

持深圳加強與高標準國際經貿規則對接，深化跨境貿易便利化改革。支持前海高標準建設現代服

務業集聚區，支持河套建成深港科創綜合服務中心。



＊廣東：支持深圳推進放寬市場准入特別措施＊



第四是支持深圳對標全球最佳實踐，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。支持深圳

推進放寬市場准入特別措施，加強外商投資保障，完善外籍人員入境居住、醫療、支付等生活便

利制度。（ｓｌ）

