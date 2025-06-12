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AH股新聞

12/06/2025 11:30

《大灣區》廣東：深化深圳金融、電信、醫療等重點領域服務業開放

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國新辦今日舉行記者會，由國家發改委副主任李春臨，廣東省
委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中以及科技部有關負責人，介紹《關於深
入推進深圳綜合改革試點　　深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。
　
　　張虎介紹廣東省支持深圳擴大服務業開放的情況時表示，近年廣東支持前海深港現代服務業
合作區建設，前海在金融開放方面形成了１４項全國「首創」、「首批」的創新實踐，全國首家
「雙牌照」銀行、港資控股的證券公司、民營銀行和互聯網銀行等紛紛落戶，前海已經成為粵港
澳大灣區港資、外資金融機構集聚度最高的區域之一。
　
　　此外，廣東還積極穩妥推動深圳醫療、電信領域擴大對外開放的試點工作，支持全國首個外
商獨資專科醫院的項目在深圳落地，全省落戶了人體幹細胞、基因診斷等領域的外資企業有１３
家；推動深圳７家外資企業獲批增值電信業務經營試點資格，可獨資經營互聯網數據中心等多項
增值電信業務。
　
＊廣東：鼓勵深圳發展遊戲出海業務＊
　
　　下一步，廣東將持續推動國家賦予廣東、深圳的改革試點任務的落地落實，進一步深化電信
、醫療、金融等重點領域服務業開放。
　
　　一是支持電信服務以及相關數字化產業開放發展，探索擴大增值電信試點業務範圍，推動建
設跨境服務中心與技術服務平台，鼓勵發展遊戲出海業務，支持發展「來數加工」等數字服務新
業態新模式。
　　
　　二是提高醫療康養領域對外開放水平。推動醫療機構、養老機構等領域的開放合作，支持前
海等試點地區更多外商投資企業開展人體幹細胞、基因診斷與治療等領域的研發和應用業務。
　　
　　三是推進金融領域國際合作。有序地擴大金融機構的展業範圍，支持投資或者註冊地在深圳
的跨國公司以人民幣來開展跨境資金集中運營業務，進一步深化合格境外有限合夥人試點。
（ｓｌ）

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