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AH股新聞

12/06/2025 11:30

《大灣區》發改委：支持港交所上市公司在深交所發行上市存託憑證

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國新辦今日舉行記者會，由國家發改委副主任李春臨，廣東省
委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中以及科技部有關負責人，介紹《關於深
入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。
　
　　李春臨介紹《意見》的亮點和重要舉措時表示，《意見》從金融、技術、數據等要素賦能實
體經濟的角度來看，推出了深化金融市場等改革舉措，支持符合條件的香港聯合交易所上市公司
在深圳證券交易所發行上市存託憑證，允許符合條件、在香港聯合交易所上市且在境內註冊的粵
港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市。
　
　　從強化產、學、研、用各環節集成的角度，推動新興領域產業發展與工程教育的深度融合，
支持高校和企業聯合培養高素質複合型工科人才，培育一批掌握硬科技的創新創業人才，推動職
業技能培訓與先進製造業集群培育提升深度融合等。
　
＊探索央行數字貨幣在跨境領域的適用性＊
　
　　此外，《意見》在制度型開放、科技創新、人才發展、治理模式等方面，推出了一批探索性
舉措。比如，先行適用國際貿易電子提單、電子信用證等電子單證，探索依託電子提單開展抵押
融資等業務；加強數字人民幣試點應用場景創新，探索央行數字貨幣在跨境領域的適用性；深化
國際航行船舶相關配套制度改革，為港澳台船員辦理社會保險提供便利的經辦服務等。這些改革
任務具有明顯的首創性和引領性特點，相關探索將發揮重要的示範帶動作用。（ｓｌ）

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