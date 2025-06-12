《兩岸金融》人行：福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水平開放試點

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行、國家外匯局聯合印發《關於金融支持福建探索

海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，從「優化兩岸共同『生活圈』金

融生態，服務台胞台資企業登陸第一家園建設」，「支持在福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水

平開放試點」，「支持資本項下跨境投融資便利化」，「全面加強金融監管，有效防範化解金融

風險」共四方面提出１２條政策措施。



在「支持在福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水平開放試點」方面，《若干措施》提出，支

持銀行優化新型跨境貿易結算。鼓勵審慎合規銀行創新金融服務，自主辦理試點優質企業真實合

規的新型跨境貿易外匯收支業務。



進一步便利經常項目外匯資金收付。符合條件的審慎合規銀行可按照「了解客戶、了解業務

、盡職審查」原則為試點優質企業辦理經常項目外匯收支業務；對於單筆等值５萬美元以上的服

務貿易等項目外匯支出，可事後核驗《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》。



貨物貿易超期限等特殊退匯免於登記。審慎合規銀行可直接為試點優質企業辦理貨物貿易特

殊退匯業務，企業無須事前在所在地外匯管理部門登記。（ｓｌ）

