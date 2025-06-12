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AH股新聞

12/06/2025 16:46

《兩岸金融》人行：支持福建開展境外人員境內支付服務先行先試

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行、國家外匯局聯合印發《關於金融支持福建探索
海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的若干措施》，從「優化兩岸共同『生活圈』金
融生態，服務台胞台資企業登陸第一家園建設」，「支持在福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水
平開放試點」，「支持資本項下跨境投融資便利化」，「全面加強金融監管，有效防範化解金融
風險」共四方面提出１２條政策措施。
　
　　在優化兩岸共同「生活圈」金融生態、服務台胞台資企業登陸第一家園建設方面，《若干措
施》提出，支持在福建開展境外人員境內支付服務先行先試，提升境外來閩人員支付服務水平。
統籌兼顧優服務與控風險，制定實施便利化措施。持續推行線上預約開戶。指導銀行加大自動取
款機（ＡＴＭ）改造力度、開通境外銀行卡支取人民幣現金功能，在重要場景加快外幣兌換點建
設和自助兌換機布放，提高外幣兌換服務水平。
　
＊允許福建省內銀行為台胞商品房交易款辦理跨境人幣收付＊
　
　　允許福建省內銀行為台胞在閩合法合規商品房交易相關款項辦理跨境人民幣收付業務。福建
省內銀行可在「展業三原則」基礎上，為台胞辦理商品房交易相關的跨境人民幣收付款及境內支
付業務。（ｓｌ）

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