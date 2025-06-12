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AH股新聞

12/06/2025 14:27

【車企血戰】哪吒汽車ＣＥＯ被圍堵討薪，公司門禁失效轉居家辦公

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒《每日經濟新聞》報道，哪吒汽車董事長兼ＣＥＯ方運
舟昨日被員工圍堵追討欠薪，今日哪吒汽車總部內部就宣布，員工今起居家辦公，而且辦公室門
禁已經失效，員工搬離個人物品需由行政部門向屬地相關部門和物業報備。有員工指這是因為討
薪事件後辦公場地租賃方提出解約。另外，有內部人士向員工表示，方運舟已經去了桐鄉，「後
續不在上海辦公室辦公」。桐鄉是哪吒汽車（合眾新能源汽車股份有限公司）註冊地和工廠所在
地。
　
　　哪吒汽車上海總部６月初剛從普陀區搬至虹橋商務區，但新總部開工沒多久就有員工討薪。
社交平台流傳的討薪現場短片，不少員工昨日在方運舟辦公室外聚集，現場氣氛緊張，有人邊敲
門邊大叫「還錢」，要求支付拖欠已久的薪金。方運舟現身後，要求討薪員工直接去申報，但員
工不滿意這個答覆，要求與他「好好聊一聊」。方運舟遂要求選３人作為代表，還稱「以前都在
公司共過事，現在還這樣幹嗎」，有員工立刻喝斥「我們要工資啊，你這甚麼態度」，方運舟僅
回應「我甚麼態度，你們該申報就申報去」，然後關上辦公室房門。
　
＊方運舟稱公司正在化債＊
　
　　另一條短片顯示，方運舟向員工稱要「讓大家的利益得到保障」，並提到「我們在化債」，
反問「我離開了嗎？」據報雙方這次的溝通持續了數小時，最終方運舟在相關人員的陪同下離開
現場，而他離開時場面一度陷入混亂。有指哪吒汽車拖欠供應商總共６０億元人民幣。
　
　　企查查Ａｐｐ顯示，哪吒汽車所屬合眾新能源汽車股份有限公司截至５月底，票據違約累計
逾期發生額約１﹒９９億元人民幣。此外，今年５月，方運舟所持該公司股權被全部凍結，凍結
股權數額２０００萬元人民幣，凍結期限自２０２５年５月１３日至２０２８年５月１２日。
（ｓｌ）

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