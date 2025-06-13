《投資新視野－李玉麗》聚焦四大主題，捕捉中國股巿機遇

《投資新視野》我們認為中國資本市場正處於結構性改革當中，相信股市可因此受惠。



美元正值弱勢，不但利好美國以外市場，亦為中國提供調整貨幣政策的空間，並有助中港房

地產市場回穩。美國政策朝令夕改，可能促使投資者「去美國化」，將投資分散於與美國相關性

低的中國市場。



港股方面，近期交投暢旺，多間企業來港上市，使市場板塊更趨多元化。除了吸引北水南下

，優質中國企業亦獲得外國投資者青睞，有利香港股市中長期發展。



＊中國未雨綢繆，早有準備應對貿易角力＊



中國企業近年積極邁向價值鏈上游，推動自給自足，且將生產設施遷至終端市場附近，有助

鞏固供應鏈，應對潛在的地緣政治紛爭及貿易角力。



這些策略不但為了應對短期挑戰，更是一種深層的結構性改革。中國逐漸從以投資與出口為

主導的經濟模式，轉型至高附加值產業，注重進口替代，以內需和高端製造為動力。我們相信中

國的嶄新發展階段將為股市開創新時代。



＊整體估值吸引，個別領域別具潛力＊



中國股市目前的估值低於歷史平均水平，相當吸引，但並未廣泛獲得投資者注目。不少板塊

可望提供超額回報，包括資訊科技、醫療保健、消費及工業。這些行業的公司有能力作出重大的

創新突破，而當中不少甚至已經打入國際市場。



我們認為以下四大關鍵主題的投資機會值得注意：



國產消費品牌抬頭：中國消費品牌持續奪取市場份額，部分甚至超越外國的國際品牌，其產

品品質和價值定位均具競爭力，可提供長遠的增長潛力。政策方面，國家在刺激內需方面的力度

亦有所提升。



創科投資見成果：在資訊科技、醫療保健及工業等領域，中國多年來持續投放大量科研資源

，成效如今逐漸顯現。這些行業中的許多企業已成為國內龍頭，甚至在全球市場嶄露頭角。

能源轉型作為經濟增長引擎：中國的可再生能源產業具備領先優勢，並獲得國家政策支持，而且

國內外市場對減碳和其他綠色轉型的需求強勁。



國企管治改革：國有企業正進行結構性改變，股東回報愈來愈受到重視，資本回報與效率俱

有所提升，估值亦相當吸引。



＊宜精明選股，把握長期機會＊



展望未來，中國市場的長期利好因素包括人口結構轉變及資本市場改革。此外，中國家庭的

部分財富正由房地產轉而流進資本市場。因此，我們預計中國股市將會吸引更多本地和海外投資

者參與。

雖然宏觀前景或難以準確預測，但我們依然相信，審慎選股是發掘中國市場長線機會的關鍵

。《晉達資產管理大中華零售業務主管 李玉麗》



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