《神州頭條》財經報章頭版摘要：支持建設多層次兩岸金融市場

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



第四屆中國－非洲經貿博覽會在長沙舉行

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６月１２日，第四屆中國－非洲經貿博覽會在長沙舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅，

烏干達總理納班賈、利比裏亞副總統康格、肯尼亞內閣首席部長兼外長穆達瓦迪出席並致辭。



支持建設多層次兩岸金融市場

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中國人民銀行、國家外匯局近日聯合印發《關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設

兩岸融合發展示範區的若干措施》提出，支持資本項下跨境投融資便利化。支持建設多層次兩岸

金融市場，推動更多符合條件的在閩優質台資企業在大陸上市。



政策力挺深圳培育發展長期耐心資本，港交所上市公司可在深交所發行上市存托憑證

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國新辦舉行新聞發布會，介紹《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》

有關情況。有關部門負責人表示，支持深圳培育發展長期資本、耐心資本；支持符合條件的香港

聯合交易所上市公司在深圳證券交易所發行上市存托憑證；推動人工智能、低空經濟產業發展加

力提速；加大力度支持深圳深度參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。





《上海證券報》



中非攜手，萬里同風

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跨越山與海，中非再「湘」約。６月１２日，以「中非共行動 逐夢現代化」為主題的第四屆中

國－非洲經貿博覽會在湖南長沙開幕。今年正值中非合作論壇成立２５周年，也是落實２０２４

年中非合作論壇北京峰會成果的開局之年。習近平主席在６月１１日致中非合作論壇成果落實協

調人部長級會議的賀信中指出，希望中非雙方繼續扎實推進峰會成果落實，精心謀劃論壇未來發

展，攜手建設新時代全天候中非命運共同體，為構建人類命運共同體貢獻中非力量。



科創板開板六周年

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自２０１９年６月１３日開板至今，科創板歷經六載，制度創新與市場活力互融互促，走出了一

條資本市場服務科技創新的中國道路。截至２０２５年６月１２日，科創板上市公司數量達到

５８８家，總市值超過６﹒８萬億元，新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備製造等新興產業公

司佔比超八成，成為資本市場高水平科技自立自強、新質生產力發展的排頭兵。



香港舉辦２０２５國際汽車及供應鏈博覽會

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以「新汽車．新征程」為主題的２０２５國際汽車及供應鏈博覽會（香港）１２日在香港亞洲國

際博覽館開幕，展期至６月１５日。本次活動聚焦打造汽車產業、供應鏈布局交流及金融服務更

廣闊的平台，集中展示全球汽車產業科技新突破，助推汽車產業及供應鏈高質量可持續發展。





《證券時報》



李強會見歐洲中央銀行行長拉加德

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國務院總理李強６月１２日下午在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德。李強表示，當

前中歐關係已成為世界上最重要的雙邊關係之一。中方願同歐方一道繼續努力，鞏固政治互信，

擴大務實合作，共促發展繁榮，既成就彼此，也惠及世界。



央地協同推動深圳新一輪綜合改革試點落實落地

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深圳將推動人工智能、低空經濟加力提速，成群成勢；打好「五外聯動」組合拳；支持培育發展

長期資本、耐心資本。近日發布《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見

》，標誌著深圳新一輪綜合改革試點啟動。



科創板開板六周年，新質生產力集群協同發展

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２０１９年６月１３日，在第十一屆陸家嘴論壇上，上海證券交易所科創板正式宣告開板。六年

來，科創板以制度創新激發市場活力，以市場活力反哺科技創新，成功探索出一條資本市場與科

技產業深度融合的中國路徑。（ｃｔ）

