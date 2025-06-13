《鍾之日記》黑色星期五，兩地股市跌

《鍾之日記》６月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今日為黑色星期五，兩地股市告跌。中東戰火連天，以色列對多處伊朗核設施進行空襲，伊

朗多名軍方首腦及核子科學家據報死亡，而美國總統特朗普計劃一兩周內向貿易夥伴致函，設定

單邊關稅稅率，並將在７月９日的最後期限前對數十個經濟體重新徵收更高的關稅。美股期貨急

跌，港股失守二萬四。恒指低開７５點，早段一度轉升，Ａ股疲軟拖累，恒指再度向下，最終收

市跌１４２點或０﹒６％，收報２３８９２點，成交２９４２﹒９億元。



滬深股市低開低走，滬綜指開市已失三千四，收跌０﹒７５％，報３３７７﹒００點，終止

兩連升，本周累跌０﹒２５％，深成指及創業板指齊收跌１﹒１％。消費股下跌、ＩＰ經濟概念

回調。滬深兩市全天成交１﹒４７萬億元人民幣，較上個交易日放量１９５５億元人民幣或增近

１６％。



＊中東緊張局勢升溫，油氣股集體爆發＊



中東地緣風險急劇升級，國際油價及金價大幅攀升，港股油氣設備股集體爆發。其中，山東

墨龍漲（００５６８）午後一度高見６元，創１個月新高，勁升１﹒６倍，其後升勢略為放緩，

收報４﹒０４元，仍大升逾７５﹒６５％。中石化油服（０１０３３）漲超２５％，盤中股價一

度創５２周新高；巨濤海洋石油服務（０３３０３）漲超１１％，百勤油服（０２１７８）漲逾

７％。



軍工股集體走高，中航科工（０２３５７）漲超５％，中船防務（００３１７）、航天控股

（０００３１）升超３％。黃金股亦逆勢上漲，其中，赤峰黃金（０６６９３）漲逾１０％，山

東黃金（０１７８７）、靈寶黃金（０３３３０）漲６％。



當地時間１３日淩晨，以色列對伊朗發動了空襲。以色列全國進入緊急狀態，以空軍對伊朗

境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發動空襲，並且將此次行動命名為「獅子的力量

」。以色列國防部長稱，在以色列向伊朗發動襲擊後，估計不久將會有針對以色列及平民的導彈

和無人機襲擊。



東方證券指出，印巴衝突以來，中式裝備的實戰效果和性價比在全球的關注度和認可度提升

。中國高性價比裝備有望在傳統東南亞市場和中東國家等新興市場中進一步提升份額。隨著地緣

衝突加劇，各國軍費支出增加，軍貿進口需求將進一步增大。除了終端裝備出口外，軍貿市場也

有望拉動部分優勢供應鏈環節的核心分系統和零部件直接出口，相關上市公司業績將得到進一步

釋放。



＊中資擬加入購港口財團，長和及中遠系逆市升＊



據《彭博》報道，多間中國國企加入洽購長和的港口，包括中國最大的航運企業中國遠洋海

運集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。



報道指，中美上月日內瓦經貿會談後，中資企業加入收購的財團，成為推進今次交易的其中

一個選項，中遠洋正與收購的財團磋商，研究如何參與交易，但目前仍在磋商，未敲定細節，亦

可能會有其他方式讓中國投資者加入。



長和（００００１）今年３月初提出，準備向貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河兩端

貨櫃碼頭在內的４３個海外港口。事件引發中國政府關注，市場監管總局表明將依法審查。北京

當局擔心會影響其全球航運及貿易戰略，而美國總統川普曾誓言要奪回巴拿馬運河。



根據協議，長和與收購財團的１４５天獨家談判期，將於７月底結束。長和今日收升

０﹒７％，曾升至４８元的一個月高，收報４７﹒４元。中遠系同向好，中遠海能

（０１１３８）大漲８％、中遠海控（０１９１９）漲５％、東方海外（００３１６）升４％。



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