《中國監管》財政部、金監總局：允許部分險企暫緩執行新會計準則

《經濟通通訊社１３日專訊》中國財政部、國家金融監管總局聯合發布《通知》允許部分確

有困難的險企暫緩執行新會計準則，稱是考慮到部分險企在該項工作中面臨的執行困難、轉換成

本、以及正處於風險處置階段等因素。



《關於進一步貫徹落實新保險合同會計準則的通知》指出，暫緩執行的險企應當加快風險處

置進度，優化資產負債結構，提升經營管理水平，積極做好準則轉換準備。



據《財新網》報道，當前，數百家非上市險企正如火如荼開展新會計準則的轉換工作。據財

政部及國際會計準則理事會（ＩＡＳＢ）要求，境外上市保險公司需在２０２３年起執行新保險

合同準則（ＩＦＲＳ １７）和新金融工具準則（ＩＦＲＳ ９），二者合稱「新會計準則」；

非境外上市保險公司需在２０２６年起執行新會計準則，也可以選擇提前執行。



從當前已經提前實施新準則的保險公司經營數據來看，最明顯的帳面變化，是淨利潤的提升

和淨資產的下降。這與新準則採用的計量方式變化、以及長期國債收益率的下行趨勢有關。雖然

淨利潤提升了，但部分險企在轉換新準則後或面臨壓力，尤其是一些淨資產本就接近歸零的機構

，這一壓力或更加突出。



＊首批１０家大型上市險企新舊準則轉換平穩＊



財政部會計司有關負責人在答記者問中表示，從跟蹤分析上市公司年報以及專項調研等了解

的情況來看，首批執行新準則的１０家大型上市保險公司新舊準則轉換總體平穩，新準則對其淨

資產和淨利潤的影響符合預期，市場反應總體較好，認為新準則有利於如實反映保險公司財務狀

況和經營成果，提升保險行業會計信息質量，推動保險公司強化經營管理，促進保險行業高質量

發展。



同時，部分中小保險公司因歷史數據積累有限、人才配備不足和信息系統改造成本較高等原

因，希望財政部出台一些簡化措施以降低準則實施的難度和成本。還有個別保險公司因處於風險

處置階段或恢復期等，執行新準則確有困難，希望能夠暫緩執行。



根據《通知》安排，在境內外同時上市和僅在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計

準則編制財務報表的企業，以及在本《通知》施行前已提前執行的企業，應當繼續執行新保險合

同會計準則；執行企業會計準則的其他企業應當自２０２６年１月１日起執行新保險合同會計準

則，確有困難需暫緩執行的保險公司應當向財政部會計司和金融監管總局機構監管司局提交書面

材料說明原因。



相關負責人指出，《通知》中的簡化處理規定，是在不對會計信息質量和相關經濟決策造成

重大影響的原則下提供的會計政策選擇，且僅適用於非上市企業，其中主要是非上市保險公司，

其資產規模和保費收入的行業佔比有限，非上市企業在條件成熟時將不再採用簡化處理。因此，

《通知》的發布實施不會引發境內外同時上市企業的境內外財務報表的準則差異，也不會對保險

行業會計信息的質量造成重大影響。（ｃｔ）

