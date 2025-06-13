【數據前瞻】機構料５月中國工業增加值增速放緩，投資、消費平穩

《經濟通通訊社１３日專訊》中美５月中旬暫時貿易「休戰」，或助力中國５月經濟活動延

續平穩修復。國家統計局將於下周一（１６日）公布５月工業增加值、投資和消費數據，《路透

》綜合２１家機構預估中值顯示，「搶出口」及「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）

政策持續發力支持工業景氣度，但由於假期因素，今年５月比上年同期少兩個工作日，預計５月

規模以上工業增加值同比增速將從６﹒１％略放緩至５﹒９％。



此外，考慮到五一假期、端午假期今年有１天落在５月，以及以舊換新、「６１８」購物節

促銷提前展開等影響，５月社會消費品零售總額同比料穩健增長５％，４月增速為５﹒１％；１

－５月固定資產投資（不含農戶）同比增速預計亦相對穩定，增幅從４月的４％略微收窄至

３﹒９％。



＊花旗：關稅壓力緩解，生產活動料繼續修復＊



投行花旗在研究報告中稱，隨著中美日內瓦會談帶來關稅壓力緩解，整體生產活動或繼續修

復。浙商證券李超宏觀團隊亦指出，除了中美關稅豁免期搶出口（轉口）對工業生產有較強支撐

外，「兩新」政策持續發力，也從內需側帶動相關行業生產向好。



對於消費的表現，花旗預計將得益於以舊換新、「６１８」提前開啟以及日曆效應的支撐，

且假日出行可能提振服務消費，但新一輪價格戰或引發車市消費者觀望情緒。



＊興業銀行：房地產投資跌幅或進一步擴大＊



至於投資，興業銀行首席經濟學家魯政委等在報告中指出，分領域看，鑑於二季度以來政府

債發行再次提速，預計基建投資在財政支撐下仍將保持較快增速；房地產投資跌幅或進一步擴大

，而設備更新政策對製造業投資增速的支撐可能邊際放緩。魯政委團隊並預計，二季度國內經濟

運行平穩，ＧＤＰ同比可能達到５％左右，加之美國關稅政策反覆多變，宏觀政策可能進入觀望

期，以落實好存量政策為主。（ｓｌ）





