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AH股新聞

13/06/2025 15:29

【ＡＩ】火山引擎否認與老鳳祥合作打造ＡＩ眼鏡：豆包是售賣品

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場近日傳出老鳳祥（滬：６００６１２）與字節跳動旗下火
山引擎合作打造的多款ＡＩ眼鏡將於７月正式發布，後台由豆包大模型提供技術支持，支持視覺
理解、語音對話、語義識別、電話接聽等智慧功能，主要面向老年人消費群體。不過，《新浪科
技》昨引述火山引擎相關負責人表示，火山引擎沒有與老鳳祥合作打造ＡＩ智能眼鏡的計劃；豆
包大模型為公開售賣產品，任何客戶都可以合規採購。
　
＊老鳳祥：ＡＩ眼鏡後台接入豆包大模型，９月後上市銷售＊
　
　　《藍鯨科技》今日報道指，記者致電老鳳祥證券部，相關工作人員回應稱，老鳳祥確實在「
老博會」推出ＡＩ眼鏡，但目前該產品尚未取得銷售許可證，正處於檢測、測試及完善階段，預
計９月後上市銷售。至於具體與字節的合作，該工作人員稱，目前雙方僅簽署了業務合作協議，
「這款ＡＩ眼鏡鏡框由老鳳祥負責提供，其餘部件通過採購集成，可與老鳳祥眼鏡Ａｐｐ連接，
後台接入豆包大模型」。　
　
　　據了解，在６月１１日舉行的國際養老、輔具及康復醫療博覽會以及火山引擎原動力大會上
，老鳳祥的ＡＩ眼鏡正式亮相。該款眼鏡具備語音導航、實時翻譯、智能輔助閱讀、情感對話等
功能，背後接入的豆包大模型。
　
　　老鳳祥股價今日收跌２％，報５１﹒９１元人民幣。（ｓｌ）

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