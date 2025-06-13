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AH股新聞

13/06/2025 14:58

東莞盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠突然停工清貨，或因監管部門出手打擊

　　《經濟通通訊社１３日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ公仔紅遍海內外，
供不應求，結果連盜版公仔也「受惠」，一款照搬Ｌａｂｕｂｕ外貌但四肢著地會走路會亮燈、
被戲稱為「Ｌａｇｏｇｏ」的公仔銷量過萬，還有東莞的Ｌａｂｕｂｕ仿冒工廠負責人稱「整個
市場缺貨」，訂單排到１５天後。不過，在地方監管部門嚴打下，義烏市場的盜版Ｌａｂｕｂｕ
公仔日前一夜下架，東莞的盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠也突然停工清貨。
　
　　據《第一財經》報道，記者周一（９日）來採購方身份向東莞的盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠查詢
時，對方稱目前訂單火爆，工廠每日僅能生產上萬隻，要批發就要排隊等候。到了昨晚，該工廠
的負責人主動聯絡，稱一隻３８元（人民幣．下同），「都是新貨」。至今日上午，該負責人發
朋友圈稱，「三代裸娃５００套共３０００隻……工廠停工清貨，要的現在來」。與此同時，東
莞另一家盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠相關負責人向記者表示，工廠目前已停產Ｌａｂｕｂｕ仿冒品。
而在相關社交平台上，部分盜版Ｌａｂｕｂｕ工廠的個人帳號刪除了所有展示盜版Ｌａｂｕｂｕ
的視頻。
　
　　報道認為，這種情況或許與義烏日前打擊盜版Ｌａｂｕｂｕ公仔類同。
　
＊Ｌａｂｕｂｕ假貨代理商稱仿造防偽碼可通過驗證＊
　
　　另據《東方財經》報道，泡泡瑪特並沒有自己的工廠，主要由東莞的工廠代工。東莞有盜版
Ｌａｂｕｂｕ公仔代理商聲稱，在Ｌａｂｕｂｕ某系列剛發售時就拿到正版產品打樣，甚至從「
特殊渠道」取得外包裝和水洗標的防偽碼信息，仿造後的兩個碼都可以通過掃碼驗證。還有代理
商稱，「誰來也不能看（工廠），我們都是秘密發貨，和『販毒』一樣」。
　
　　報道認為，代工供應鏈雖然支撐起了這個潮玩品牌的龐大業務，但也留下了假貨滋生的漏洞
。（ｓｌ）

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