【數據解讀】存貸款增長差異大，專家：理財與存款間分流回流頻繁

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行今日公布的最新金融數據顯示，５月新增人民幣貸款

近６２００億元，新增人民幣存款近２﹒１８萬億元。對於存貸款月度增長的差異，據《證券時

報》引述權威專家指出，這主要是金融機構資產多元化和融資結構變化的反映。



一是需要從更長時間視角來看待存貸款增長。近年來，中國個別月份會出現存貸款增長快慢

不一致的現象。專家表示，月度的存貸款增長會受各種因素影響，波動較大；拉長時間看，

２０２１年以來中國存款、貸款平均增速分別為９％、９﹒６％，大體上是相互匹配的。



二是需要將表內存款和表外理財合併看待。近年來中國金融市場加快發展，理財等資管產品

不斷豐富，企業和居民存款向理財產品分流更為便利，同時股票、債券等資產價格變化，也可能

導致理財向存款回流，二者之間的分流和回流更加頻繁，加大了個別月份的存款波動。



４月以來中美談判取得進展，一攬子金融政策發布後，市場預期進一步改善，股票市場回升

，但債市收益率有所上行，部分投資於債券的理財資管產品向居民存款和證券公司客戶保證金存

款回流，導致近期存款增加較多。初步測算，將銀行表內的存款和表外的理財合併來看，整體增

速仍穩定在８％左右，處在合理區間。



＊銀行貸款和存款增長不再是對應關係＊



三是派生銀行負債的資產渠道也更為多元化。理論上講，作為銀行負債端的存款都是銀行資

產端擴張創造的。假如銀行資產端只有貸款業務，負債端只有存款業務，那麼新增多少貸款就會

新增多少存款，不會有存貸款增長差異。



但隨著金融支持實體經濟渠道更為多元化，除貸款外，銀行資產端還可以通過購買債券、擴

大對非銀金融機構的資金融出和投資等渠道進行擴張，負債端也受到同業存單、金融債券的影響

，銀行貸款和存款都只是資產和負債的一部分，增長不再是一一對應的關係，二者個別月份增長

出現差異的情況也會更經常出現。（ｊｑ）

