【數據解讀】５月新增貸不及預期，政府債仍是拉動社融增長主引擎

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行數據顯示，５月末，廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增

長７﹒９％，增速較４月回落０﹒１個百分點，並遜於預期的８﹒１％；狹義貨幣供應量

（Ｍ１）同比增速加快至２﹒３％。５月新增人民幣貸款６２００億元（人民幣．下同），較４

月的２８００億元大增逾１倍，但遠不及預期的８５００億元。當月社會融資規模增量２﹒２９

萬億元，接近預期的２﹒３萬億元，較４月的１﹒１６萬億元增加近１倍。５月末，社會融資規

模存量為４２６﹒１６萬億元，同比增長８﹒７％。



＊中航信託：不壓低貨幣市場資金利率是假寬鬆＊



中航信託宏觀策略分析師劉長江表示，５月新增社融相比４月份，總量和結構都有所改善。

信貸依然同比少增２２３７億，但企業債融資同比多增１２１１億，政府債融資同比多增

２３６７億，不再是政府債一家唱獨角戲了。信貸數據還是一如既往地弱，但好在其他科目，有

增有減，各顯神通，最終也勉強彌補了信貸的虧空。５月降息、降準，規模和力度還是比較有限

。尤其是降息，降幅過於保守。



劉長江稱，從買斷式逆回購操作看，貨幣政策在向更加積極的方向轉變。５月降息、降準時

，還感覺不到、看不到「適度寬鬆的貨幣政策」的跡象。從最近兩次買斷式逆回購看，似乎看到

了「適度寬鬆」貨幣政策該有的樣子。只下調政策利率，不壓低貨幣市場的資金利率，就是假寬

鬆。貨幣政策要真正的「適度寬鬆」，而不是看起來「適度寬鬆」。



＊大華銀行：ＬＰＲ降息沒有馬上拉動新增貸增加＊



大華銀行中國環球金市部總監周石磊指出，５月社融較好，貸款略弱，說明貸款市場利率報

價（ＬＰＲ）降息並沒有馬上拉動新增貸款增加，但總體感覺還是符合預期。貨幣政策方面，預

計仍將保持支持性的政策取向，流動性保持合理充裕。未來關注中央對貨幣政策新的措辭，會不

會再提擇機降息降準，目前判斷短期不會再有。（ｊｑ）

