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AH股新聞

13/06/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒７％，油氣股逆勢上漲

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市三大指數低開低走，滬綜指上午收跌０﹒７２％，報
３３７８﹒０１點，深成指跌１﹒１５％，創業板指跌１﹒１４％。滬深兩市半日成交９１２２
億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１３７０億元或１７﹒６７％。
　
　　個股跌多漲少，全市場超４４００隻個股下跌。從板塊來看，油氣股集體大漲，山東墨龍　
（深：００２４９０）、新錦動力（深：３００１５７）、通源石油（深：３００１６４）、洲
際油氣（滬：６００７５９）、首華燃氣　（深：３００４８３）、泰山石油
（深：０００５５４）等十餘股漲停。中東戰火連天，以色列當地時間周五（１３日）凌晨空襲
伊朗首都德黑蘭，以色列全國進入緊急狀態，ＷＴＩ原油期貨現大漲，曾創１月２２日以來新高
，紐約期油升幅持續擴大。
　
　　下跌方面，新消費概念大幅調整，美容護理、無人車輛、影視等板塊跌幅居前。ＩＰ經濟概
念走弱，奧雅股份（深：３００９４９）跌超１２％、富春股份（深：３００２９９）、創源股
份（深：３００７０３）跌逾１１％，星輝娛樂（深：３０００４３）、德藝文創
（深：３００６４０）跌逾９％。（ｊｑ）

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