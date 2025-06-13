《Ａ股行情》油股軍工股撐市，滬指收跌０﹒７５％周跌０﹒２５％

《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今日低開低走，滬綜指開市已失三千四，低開低走，

收升０﹒７５％，報３３７７﹒００點，終止兩連升，本周累跌０﹒２５％，深成指及創業板指

齊收跌１﹒１％。消費股下跌、ＩＰ經濟概念回調。滬深兩市全天成交１﹒４７萬億元人民幣，

較上個交易日放量１９５５億元或增近１６％。



以色列當地時間周五（１３日）凌晨空襲伊朗首都德黑蘭，中東緊張局勢升溫，市場憂伊朗

石油出口減少，國際油價急漲，油氣板塊全天強勢，通源石油（深：３００１６４）、中曼石油

（滬：６０３６１９）、山東墨龍（深：００２４９０）、貝肯能源（深：００２８２８）、石

化油服（滬：６００８７１）等十餘股漲停。軍工股、無人機股亦上漲，航天南湖

（滬：６８８５５２）漲超１７％、華強科技（滬：６８８１５１）、中無人機

（滬：６８８２９７）、中航成飛（深：３０２１３２）漲逾１１％。



據《彭博》報道，有中資企業加入洽購長和的港口，包括中國最大的航運企業中國遠洋海運

集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。中遠系Ａ股全升，中遠海能

（滬：６０００２６）升６﹒７％，中遠海特（滬：６００４２８）升２％，中遠海控

（滬：６０１９１９）升１﹒７％，中遠海科（深：００２４０１）升１％。（ｃｔ，ｊｑ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３８６４﹒１８ －０﹒７２

上證指數 ３３７７﹒００ －０﹒７５ ６０５４﹒００

深證成指 １０１２２﹒１１ －１﹒１０ ８６１９﹒００

創業板指 ２０４３﹒８２ －１﹒１３

科創５０ ９７２﹒９４ －０﹒５１

Ｂ股指數 ２５５﹒８５ －０﹒４６ ０﹒９３

深證Ｂ指 １１６０﹒７２ －１﹒０３ ０﹒８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

