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AH股新聞

13/06/2025 15:06

《Ａ股行情》油股軍工股撐市，滬指收跌０﹒７５％周跌０﹒２５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今日低開低走，滬綜指開市已失三千四，低開低走，
收升０﹒７５％，報３３７７﹒００點，終止兩連升，本周累跌０﹒２５％，深成指及創業板指
齊收跌１﹒１％。消費股下跌、ＩＰ經濟概念回調。滬深兩市全天成交１﹒４７萬億元人民幣，
較上個交易日放量１９５５億元或增近１６％。
　
　　以色列當地時間周五（１３日）凌晨空襲伊朗首都德黑蘭，中東緊張局勢升溫，市場憂伊朗
石油出口減少，國際油價急漲，油氣板塊全天強勢，通源石油（深：３００１６４）、中曼石油
（滬：６０３６１９）、山東墨龍（深：００２４９０）、貝肯能源（深：００２８２８）、石
化油服（滬：６００８７１）等十餘股漲停。軍工股、無人機股亦上漲，航天南湖
（滬：６８８５５２）漲超１７％、華強科技（滬：６８８１５１）、中無人機
（滬：６８８２９７）、中航成飛（深：３０２１３２）漲逾１１％。
　
　　據《彭博》報道，有中資企業加入洽購長和的港口，包括中國最大的航運企業中國遠洋海運
集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。中遠系Ａ股全升，中遠海能　
（滬：６０００２６）升６﹒７％，中遠海特（滬：６００４２８）升２％，中遠海控
（滬：６０１９１９）升１﹒７％，中遠海科（深：００２４０１）升１％。（ｃｔ，ｊｑ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８６４﹒１８　　－０﹒７２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３７７﹒００　　－０﹒７５　　　　６０５４﹒００　　
　　深證成指　　１０１２２﹒１１　－１﹒１０　　　　８６１９﹒００　　
　　創業板指　　２０４３﹒８２　　－１﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７２﹒９４　　－０﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５５﹒８５　　－０﹒４６　　　　　０﹒９３　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６０﹒７２　　－１﹒０３　　　　　０﹒８７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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