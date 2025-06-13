《Ａ股焦點》中遠系Ａ股全升，中遠洋海運集團擬加入洽購長和港口

《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》報道，有中資企業加入洽購長和的港口，包括中國

最大的航運企業中國遠洋海運集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。



報道指，中美上月日內瓦經貿會談後，中資企業加入收購的財團，成為推進今次交易的其中

一個選項，中遠洋正與收購的財團磋商，研究如何參與交易，但目前仍在磋商，未敲定細節，亦

可能會有其他方式讓中國投資者加入。



長和（００００１）今年３月初提出，準備向貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河兩端

貨櫃碼頭在內的４３個海外港口。事件引發中國政府關注，市場監管總局表明將依法審查。根據

協議，長和與收購財團的１４５天獨家談判期，將於７月底結束。



受消息影響，中遠系Ａ股全升：

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中遠海能 （滬：６０００２６） 升７﹒０５％

中遠海特 （滬：６００４２８） 升２﹒２４％

中遠海控 （滬：６０１９１９） 升１﹒６３％

中遠海科 （深：００２４０１） 升１﹒０２％

中遠海發 （滬：６０１８６６） 升０﹒４％

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（ｃｔ）

