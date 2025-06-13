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AH股新聞

13/06/2025 14:24

《Ａ股焦點》中遠系Ａ股全升，中遠洋海運集團擬加入洽購長和港口

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》報道，有中資企業加入洽購長和的港口，包括中國
最大的航運企業中國遠洋海運集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。　
　
　　報道指，中美上月日內瓦經貿會談後，中資企業加入收購的財團，成為推進今次交易的其中
一個選項，中遠洋正與收購的財團磋商，研究如何參與交易，但目前仍在磋商，未敲定細節，亦
可能會有其他方式讓中國投資者加入。
　
　　長和（００００１）今年３月初提出，準備向貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河兩端
貨櫃碼頭在內的４３個海外港口。事件引發中國政府關注，市場監管總局表明將依法審查。根據
協議，長和與收購財團的１４５天獨家談判期，將於７月底結束。
　
　　受消息影響，中遠系Ａ股全升：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能　（滬：６０００２６）　升７﹒０５％
　　中遠海特　（滬：６００４２８）　升２﹒２４％
　　中遠海控　（滬：６０１９１９）　升１﹒６３％
　　中遠海科　（深：００２４０１）　升１﹒０２％
　　中遠海發　（滬：６０１８６６）　升０﹒４％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃｔ）

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