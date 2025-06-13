  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

13/06/2025 10:14

《大灣區》深圳前車主遙控「劫車」險釀車禍，判囚四年罰六千元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，深圳市龍崗區人民法院日前審理了一宗惡意遠程
「劫持」車輛案件。一輛奔馳越野車的前車主因無力還債而賣車後，竟在今年元旦遙距操控該輛
越野車，試圖把車「奪回」，甚至明知車主正在高速公路和鬧市行駛，也多次強制車輛熄火，導
致車輛失控，險釀車禍。法院認定前車主是累犯，但有自首、認罪認罰情節，以盜竊罪判其有期
徒刑三年並罰款六千元（人民幣．下同），以危險方法危害公共安全罪判三年，數罪並罰，執行
有期徒刑四年並罰款六千元。目前判決已生效。
　
　　報道指，法院審理查明，賴某在２０２３年１０月經從事二手車租賃業務的鍾某介紹，以
１７﹒５萬元購入一輛奔馳越野車。２０２４年７月，賴某將車輛抵押向鍾某借款１５萬元，後
因無力償還債務，同意將車轉售給受害人林某。２０２５年元旦清晨５時，賴某明知車輛已易主
，仍通過定位系統鎖定車輛停放於深圳某汽修店，然後遙控啟動車輛，授意代駕司機將車開至東
莞市某農貿市場附近，賴某再將車開回深圳鹽田某花園負一樓停車場停放。
　
　　一小時後，林某發現愛車被盜，循定位找到車輛並趕往鹽田將車開回，沒想到賴某察覺車輛
啟動且處於行駛狀態時，竟通過手機遙控車輛，讓車輛多次強制熄火，阻止林某將車輛取回。當
時林某正駕車途經車流密集的高速公路和城市主幹道，賴某的行為隨時可能引發連環車禍。案發
後，賴某經民警電話傳喚投案自首。經鑑定，涉案車輛價值１４﹒５８萬元。
　
＊法官提醒智能汽車轉手後及時解除對原用戶授權＊
　
　　承辦法官表示，智能汽車是汽車產業與人工智能、物聯網技術融合的產物，其遠程溫控、車
門鎖控制、車輛狀態查詢、遠程熄火、防盜追蹤等功能，給人們提供了前所未有的便利性。車主
通過移動終端設備監測並控制車輛，是目前智能網聯汽車的基本功能，但須切實防範智能汽車用
戶變更帶來的潛在風險，因此特別提醒車主高度重視帳號安全，尤其在車輛轉手後，務必及時解
除對原用戶的授權；同時關注並管理車輛的數據收集和共享選項，了解潛在風險，謹慎選擇授權
。（ｓｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美自毁科研根基，中國發力谷創新

13/06/2025 08:15

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處