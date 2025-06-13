《大灣區》深圳前車主遙控「劫車」險釀車禍，判囚四年罰六千元

《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，深圳市龍崗區人民法院日前審理了一宗惡意遠程

「劫持」車輛案件。一輛奔馳越野車的前車主因無力還債而賣車後，竟在今年元旦遙距操控該輛

越野車，試圖把車「奪回」，甚至明知車主正在高速公路和鬧市行駛，也多次強制車輛熄火，導

致車輛失控，險釀車禍。法院認定前車主是累犯，但有自首、認罪認罰情節，以盜竊罪判其有期

徒刑三年並罰款六千元（人民幣．下同），以危險方法危害公共安全罪判三年，數罪並罰，執行

有期徒刑四年並罰款六千元。目前判決已生效。



報道指，法院審理查明，賴某在２０２３年１０月經從事二手車租賃業務的鍾某介紹，以

１７﹒５萬元購入一輛奔馳越野車。２０２４年７月，賴某將車輛抵押向鍾某借款１５萬元，後

因無力償還債務，同意將車轉售給受害人林某。２０２５年元旦清晨５時，賴某明知車輛已易主

，仍通過定位系統鎖定車輛停放於深圳某汽修店，然後遙控啟動車輛，授意代駕司機將車開至東

莞市某農貿市場附近，賴某再將車開回深圳鹽田某花園負一樓停車場停放。



一小時後，林某發現愛車被盜，循定位找到車輛並趕往鹽田將車開回，沒想到賴某察覺車輛

啟動且處於行駛狀態時，竟通過手機遙控車輛，讓車輛多次強制熄火，阻止林某將車輛取回。當

時林某正駕車途經車流密集的高速公路和城市主幹道，賴某的行為隨時可能引發連環車禍。案發

後，賴某經民警電話傳喚投案自首。經鑑定，涉案車輛價值１４﹒５８萬元。



＊法官提醒智能汽車轉手後及時解除對原用戶授權＊



承辦法官表示，智能汽車是汽車產業與人工智能、物聯網技術融合的產物，其遠程溫控、車

門鎖控制、車輛狀態查詢、遠程熄火、防盜追蹤等功能，給人們提供了前所未有的便利性。車主

通過移動終端設備監測並控制車輛，是目前智能網聯汽車的基本功能，但須切實防範智能汽車用

戶變更帶來的潛在風險，因此特別提醒車主高度重視帳號安全，尤其在車輛轉手後，務必及時解

除對原用戶的授權；同時關注並管理車輛的數據收集和共享選項，了解潛在風險，謹慎選擇授權

。（ｓｌ）

