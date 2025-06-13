《打擊貪腐》國家鐵路局局長費東斌落馬，交通運輸部：堅決反腐敗

《經濟通通訊社１３日專訊》中紀委國家監委網站通報，交通運輸部黨組成員，國家鐵路局

黨組書記、局長費東斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。



交通運輸部黨組１２日晚召開會議，通報費東斌受查。與會人員一致表示，堅決擁護黨中央

決定，堅決擁護中紀委國家監委決定。部黨組書記、部長劉偉主持會議。



會議指出，費東斌受查充分體現了黨有腐必反、有貪必肅的鮮明態度，再次釋放了以徹底的

自我革命精神推進反腐敗鬥爭的強烈訊號。會議強調，要堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、

總體戰。



＊曾任呼和浩特政法委書記、河南副省長＊



公開資料顯示，５４歲的費東斌為遼寧錦州人，大學學歷，工程碩士，高級工程師，早年長

期在瀋陽鐵路局工作，曾任瀋陽鐵路局長春鐵路分局副局長、瀋陽鐵路局總工程師（副局級）、

瀋陽鐵路局副局長等，２００７年出任青藏鐵路公司常務副總經理，２００８年起先後出任鐵道

部運輸局副局長兼客運專線技術部主任、北京鐵路局常務副局長、濟南鐵路局常務副局長、呼和

浩特鐵路局局長等職。２０１６年轉至地方，先後出任呼和浩特市委副書記、政法委書記，烏蘭

察布市委副書記、代市長、市委書記，２０２１年轉到河南省任副省長，２０２２年回到中央部

委，成為交通運輸部黨組成員，國家鐵路局黨組書記、局長。（ｓｌ）

