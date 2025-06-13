《中國監管》津藥藥業等４藥企涉價格壟斷，被罰沒共３﹒６２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》據《央視新聞》報道，天津市市場監管委依法對自然人郭某某

組織津藥藥業（滬：６００４８８）、仙琚製藥（深：００２３３２）、聯環藥業

（滬：６００５１３）、西安國康瑞金製藥達成並實施價格壟斷協議作出行政處罰，罰沒款合計

３﹒６２億元（人民幣．下同）（包括對郭某某頂格罰款５００萬元、對４企４名責任人分別罰

款６０萬元），並對達成壟斷協議負有個人責任的人員依法追究法律責任。市場監管總局將持續

加強藥品領域反壟斷監管執法，堅持從嚴從重處理，進一步加大處罰力度，有力打擊達成壟斷協

議推漲價格和濫用市場支配地位等壟斷行為。



３家涉案上市公司股價皆向下，津藥藥業、仙琚製藥現跌１﹒９％，聯環藥業挫３﹒５％。



＊對一款原料藥共同停止供貨致供應緊張後共同漲價＊



據了解，天津市市場監管委２０２４年４月對該案立案調查。經查，２０２１年１１月起，

自然人郭某某通過溝通聯絡、組織聚會、實地走訪等方式，與涉案４家企業相關人員商討提高地

塞米松磷酸鈉原料藥價格，達成停止價格競爭、共同漲價的口頭協議，４家企業隨後同步停止對

外供貨，造成市場供應緊張，並按照口頭協議共同提高價格。２０２２年２月至２０２４年３月

，４家企業將地塞米松磷酸鈉原料藥銷售價格從每公斤８０００元上漲到１﹒３萬元，排除、限

制了市場競爭，造成地塞米松磷酸鈉原料藥和相關製劑價格上漲，損害消費者合法利益和社會公

共利益。



案中涉及的地塞米松磷酸鈉注射液是一種腎上腺皮激素類藥，具有抗炎、抗過敏、抗風濕、

免疫抑制作用，主要用於過敏性與自身免疫性炎症性疾病，同時被證明對新冠肺炎重症病人具有

療效，被編入中國《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（第九版、第十版）推薦用藥，用於重症新冠

肺炎臨床治療。



聯環藥業１１日發公布稱，公司收到天津市市場監督管理委員會下發的《行政處罰決定書》

，因參與壟斷協議操縱地塞米松磷酸鈉原料藥價格，被處以罰沒款６１０３﹒８２萬元。內媒指

出，罰沒款佔其最近一年淨利的比例高達７２﹒５３％，而其已連續兩年淨利潤下滑，這次處罰

可謂雪上加霜。



仙琚製藥、津藥藥業此前亦曾分別發公告稱，收到天津市市場監督管理委員會下發的行政處

罰決定書，其中仙琚製藥被罰沒約１﹒９５３億元，津藥藥業被罰沒６９１９﹒２４萬元。西安

國康瑞金製藥則被罰沒２８７７﹒９２萬元。（ｓｌ）

