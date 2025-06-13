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AH股新聞

13/06/2025 11:43

《大灣區》廣州：支持消費、文旅領域項目發行基礎設施ＲＥＩＴｓ

　　《經濟通通訊社１３日專訊》廣州市商務局　發布《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵
求意見稿）》公開徵求意見。《意見稿》從八方面提出３３條舉措，其中在加強政策支持保障方
面，提出強化投資支撐作用，包括積極向上爭取「兩重」超長期特別國債資金支持廣州市教育醫
療等領域項目建設，支持符合條件的消費、文化旅遊領域項目發行基礎設施領域不動產投資信托
基金（ＲＥＩＴｓ）；運用超長期國債開展居家適老化改造「煥新」活動，加大體育領域項目建
設支持力度。
　
　　發揮財政資金引導撬動作用，包括運用財政補貼、貸款貼息等政策工具，將促消費同惠民生
、補短板結合起來；加大對中央預算內資金等政策性資金爭取力度。
　
＊鼓勵加大個人消費貸款投放力度，適當提高貸款額度＊
　
　　此外，加強信貸支持，包括引導銀行機構落實利率定價自律機制，深入實施「益企共贏計劃
」，更好滿足重點領域企業融資需求；鼓勵金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放
力度，適當提高貸款額度，延長貸款期限，合理設置貸款利率；支持銀行業金融機構創新適合電
商等新消費模式以及健康、教育、數字等服務消費需求的消費金融產品。（ｓｌ）

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