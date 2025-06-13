《大灣區》廣州：優化升級羊城夜市先行區，打造青年消費熱點

《經濟通通訊社１３日專訊》廣州市商務局發布《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵求

意見稿）》公開徵求意見。《意見稿》從八方面提出３３條舉措，其中在消費品質提升行動方面

，提出「做強『Ｙｏｕｎｇ城Ｙｅａｈ市』品牌」，支持首批１５個羊城夜市先行區優化升級、

拓展場景，培育孵化多個夜間消費亮點項目，打造常態化市場運營陣地；加強市場資源導入，行

政配套保障、優化夜間監管模式，持續提升夜間消費活力。



積極培育新型消費，發展直播電商、即時零售、社區團購，打造線上線下融合的新消費場景

；推動郵輪旅遊，打造南沙國際郵輪母港船上到岸上的特色消費場景；積極探索低空旅遊應用場

景，引導開展點對點低空旅遊試點；打造寵物友好、二次元、時尚潮流等青年消費熱點。



＊推動更多首店落戶，深入開展內外貿企業品牌、產銷對接＊



促進首發經濟高質量發展，落實促進首發經濟發展支持政策，支持國內外優質品牌在廣州開

展新品首發首秀首展活動，打造特色首發活動品牌，推動更多首店落戶廣州；發布首發空間指南

２﹒０版，做強一批新品發布專業平台，孵化更多本土高層級引領性消費品牌。



加快推動內外貿一體化，遴選培育內外貿一體化試點企業，支持外貿企業開拓多元化市場；

落實「外貿優品中華行」行動，深入開展內外貿企業品牌對接、產銷對接；推動「灣區認證」、

３Ｃ免辦和出口轉內銷３Ｃ認證綠色通道等工作；支持保險機構開展內貿險業務。



＊推動高端商業載體建設，支持創建國家等級民宿＊



另外，在消費環境提升行動方面，提出持續優化消費環境，包括加強放心消費「雙承諾」活

動宣傳推廣，２０２５年新增放心消費承諾單位不少於１８００家、線下無理由退貨承諾店不少

於５００家。



推動消費載體提質升級，包括推動聚龍灣太古里、華潤萬象城、ＳＫＰ等高端商業載體建設

；爭創第五批省級示範步行街（商圈）；評定一批等級鄉村酒店（民宿），支持高等級民宿創建

國家等級民宿，打造鄉村酒店（民宿）集聚區。

